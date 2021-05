कोरोना का कहर अब सिर्फ महाराष्‍ट्र, कनार्टक, दिल्‍ली या केरल जैसे राज्‍यों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि कोरोना का डंक हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी डसने लगा है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल से कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी राज्‍य में स्थिति कंट्रोल में है इसलिए हिमाचल सरकार ने 7 मई से 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 7 मई की रात से लॉकडाउन (Lockdown in Himachal Pradesh in hindi) लग जाएगा जो 16 मई लागू रहेगा। 10 दिनों के लॉकडाउन के साथ धारा 144 भी लागू होगी। हिमाचल की कैबिनेट ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से बुधवार रात को SOP जारी कर दी गई थी, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा। सूत्रों का कहना है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सरकार कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol in hindi) का सख्‍ती से पालन कराने वाली है। यदि कोई व्‍यक्ति नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी। Also Read - UP Corona News: उत्‍तर प्रदेश में 2 दिन बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, योगी सरकार ने बढ़ाई सख्‍ती

हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान क्‍या खुला रहेगा

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। यदि कोई व्‍यक्ति बीमार है तो वो लॉकडाउन के दौरान भी डॉक्‍टर के पास जा सकता है।

मेडिकल स्‍टोर पहले की तरह ही खुले रहेंगे।

राशन की दुकानें सब्‍जी, दूध और जरूरी सामान पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। ये शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।

चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें भी खुली रहेंगी।

कोरोना टेस्टिंग की लैब भी खुली रहेंगी।

कोरोना संबंधी जरूरी सेवाएं देने वाली कंपनियां, एजेंसियां भी खुली रहेंगी।

ऑक्‍सीजन, दवा और कोरोना के लिए किसी भी प्रकार का रॉ मेटेरियल बनाने वाली इकाइंयों को भी छूट मिलेगी।

डाकघर खुले रहेंगे।

होम डिलीवरी जारी रहेगी।

इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहेंगी।

हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान क्‍या बंद होगा