Corona Latest Update in India: देश में कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को लेकर स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही देश में 72,330 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अक्टूबर 2020 के बाद से दैनिक मामलों के अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। इसे मिलाकर अब देश में कुल मामलों की संख्या 1,22,21,665 तक पहुंच गई है। वहीं, सक्रिय मामले (Active Corona cases in India) बढ़कर 5,84,055 हो गए हैं, जो कि कुल संक्रमणों का 4.78 प्रतिशत है। वहीं, रिकवरी दर घटकर 93.89 प्रतिशत हो गई है। पिछले एक दिन में कोरोनावायरस से 459 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसके बाद भारत में कोरोना से मरने वालों कुल संख्या बढ़कर 1,62,927 हो गई है। देश में अब मृत्यु दर 1.33 प्रतिशत है। वहीं, कुल 1,14,74,683 लोग ठीक हो चुके हैं। Also Read - वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को हो रहा है कोविड संक्रमण, क्या है यह चिंताजनक बात ?

6 महीने पहले देश में कोरोना की पहली लहर

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 31 मार्च तक 24,47,98,621 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका था। वहीं, बुधवार को 11,25,681 नमूनों का परीक्षण किया गया। भारत 6 महीने पहले संक्रमण की पहली लहर को झेल चुका है और उस समय 16 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा 93,617 मामले और 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,169 मौतें दर्ज हुईं थीं। Also Read - देश में रोज़ाना एक लाख कोविड के मामले आएंगे सामने !, IIT-कानपुर के एक्सपर्ट की चेतावनी

8 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 8 राज्यों – महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोविड-19 (Covid-19 cases in india) के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति को काबू करने के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। 16 जनवरी से शुरू हुए सामूहिक टीकाकरण (Vaccination) के तहत देश में अब तक 6.51 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। Also Read - Kumbh Mela Guidelines: कुंभ मेला के दौरान करना होगा कोरोना दिशानिर्देशों का पालन, कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाने पर उत्तराखंड में प्रवेश संभव

