Delta Variant: कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर (Second wave of coronavirus) के खत्म होने के संकेत दे दिए गए हैं। लेकिन, देश में इस लहर का असर बहुत अधिक व्यापक स्तर पर देखा गया। पहली लहर की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक और घातक साबित हुई सेकेंड वेव के दौरान देश में लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो गयी। वहीं, लगातार हो रहे म्यूटेशन (mutation) के कारण इस वायरस ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानि बीएचयू (Banaras Hindu University) के वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में चौंकानेवाली जानकारियां सामने आय़ी हैं। इस रिसर्च के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बनारस यानि वाराणसी शहर में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट (Delta Variant) सर्वाधिक मामले मिले हैं।

बनारस में मिले डेल्टा के सबसे अधिक केस

मिली जानकारी के अनुसार, कोरोना की सेकेंड वेव ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया, तब बीएचयू के वैज्ञानिकों ने 30 लोगों की एक विशेष टीम का गठन किया। इसके लिए सैम्पल्स इकट्ठा किए गए और उन सैम्प्ल का बाकायदा गहन अध्ययन शुरू किया गया। वाराणसी (Varanasi) के साथ-साथ आस-पास मिर्ज़ापुर (Mirzapur) और अन्य जिलों से भी सैम्पल्स इकट्ठा किए गए। स्टडी के दौरान 130 सैम्पल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गयी। इस रिसर्च के दौरान B.1.351 का भी म्यूटेंट मिला, जिसे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पाया गया था। इन आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक थर्ड वेव के प्रभाव का भी अनुमान लगाने के प्रयास कर रहे हैं।

जल्द ही कंट्रोल किया जा सकता है कोरोना