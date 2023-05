कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है हाई प्रोटीन डाइट, दिल की सेहत के लिए भी है फायदेमंद

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन से भरपूर कुछ फूड्स अपनी एक खास भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये फूड्स लिवर को स्वस्थ रखने में भी मददगार हैं।

कोलेस्ट्रॉल एक फैटयुक्त पदार्थ है जो ब्लड में पाया जाता है और स्वाभाविक रूप से लिवर में बनता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इसके स्तर को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल जहां शरीर के सेल्स और बनावट को सही रखने के लिए जरूरी हैं वहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल तमाम बीमारियों का घर है। जैसे कि दिल की बीमारियां और लिवर से जुड़ी समस्याएं। इस स्थिति में हमें समझना होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल (how to control cholesterol) करना बेहद जरूरी है। इस लेकर हाल ही में आई स्टडी कुछ कहती है। इस स्टडी की मानें तो, हाई प्रोटीन डाइट का सेवन कोलेस्ट्रॉल कम करने में (high protein diet to lower cholesterol)आपकी कुछ मदद कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं।

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार है प्रोटीन डाइट

अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (American Journal of Clinical Nutrition​) की मानें तो, डाइट में प्रोटीन से भरपूर फूड्स की मात्रा बढ़ाना कोलेस्ट्रोल कंट्रोल करने में मददगार है। दरअसल, ब्लड लिपिड में सुधार करने के लिए सबसे अच्छालो-कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लॉन वह है जो फाइबर और प्रोटीन में उच्च और संतृप्त वसा में कम है। प्रोटीन आपके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके शरीर को ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। साथ ही जब आप एक्सरसाइज के साथ हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो, इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। यह तय करने से पहले कि किस प्रकार का प्रोटीन खाना चाहिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको दैनिक आधार पर इसकी कितनी आवश्यकता है।

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाले फूड्स

यह जानना भी जरूरी है कि किस तरह के प्रोटीन और कम कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन से पता चलता है कि पौधे आधारित प्रोटीन, नट्स, उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी कुछ फूड्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के साथ दिल के लिए फायदेमंद हैं। जैसे कि

-रेड चिल्ली सूप

-ब्रोकली दाल

-दूध

-सोया और ड्राई फ्रूट्स

प्रोटीन के इन रूपों में पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल (foods to control cholesterol) और ब्लड प्रेशर को कम करने मेंमदद कर सकते हैं। साथ ही ये वेट लॉस में भी मददगार है। इसके अलावा हाई फैट वाले मीट विकल्पों में इन प्रोटीनों को चुनकर, आप दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं। सर्कुलेशन जर्नल में हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि रेड मीट के उच्च स्तर के सेवन से कोरोनरी हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। आप वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों में बदलाव करके उस जोखिम को कम कर सकते हैं। जैसे मछली और नट्स खाने से हृदय रोग का खतरा काफी कम होता है।

इस तरह से हाई प्रोटीन डाइट का सेवन आपको एनर्जी देने के साथ ब्लड वेसेल्स को भी हेल्दी रखने में मददगार है। इसके अलावा अगर आप अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजों से बचना होगा जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, स्मोकिंग और मोटापे से। ये सभी ब्लड प्रेशर को सही करने में मदद करते हैं और दिल को तमाम बीमारियों से बचाते हैं।

