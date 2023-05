खून का गाढ़ा होना बता सकता है कोविड-19 से होने वाली मौत का जोखिम, स्टडी में हुआ खुलासा

शोधकर्ताओं ने पाया कि आपका खून जितना गाढ़ा और चिपचिपा होगा, उतना अधित आप में कोरोना से मौत का खतरा बढ़ सकता है।

कोरोना वायरस जिस तरह हर दिन म्यूटेट हो रहा है और रोज ही कोरोना के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ऐसे में इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की नजर है। शोधकर्ता और विशेषज्ञ लगातार कोरोना वायरस को लेकर शोध कर रहे हैं। हाल ही में आया एक शोध कोरोना से होने वाली मौत को लेकर बड़ा खुलासा करता है। इस शोध में बताया गया है कि खून में जितनी चिपचिपाहट (high blood viscosity) होगी, COVID-19 रोगियों में मृत्यु का खतरा उनता अधिक हो सकता है।

जितना गाढ़ा खून, कोरोना से मौत का खतरा उतना ज्यादा -Blood thickness can predict risk of COVID death

द जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी(Journal of the American College of Cardiology) में सोमवार को प्रकाशित माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि आपका खून जितना गाढ़ा होगा, कोरोना से मरने का खतरा 60 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकता है।

शोधकर्ताओं ने 27 फरवरी, 2020 और 27 नवंबर, 2021 के बीच छह माउंट सिनाई हेल्थ सिस्टम अस्पतालों के 5,621 COVID-19 रोगियों के रिकॉर्ड की जांच की। इसमें पता चला कि उच्च रक्त चिपचिपाहट वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु दर 60 प्रतिशत अधिक थी। इस बीच हाई ब्लड सर्कुलेशनवाली रोगियों की तुलना माइक्रोकिरकुलेशन जैसे कम प्रवाह स्थितियों के तहत मापा गया, तो पाया गया कि 32 प्रतिशत लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई।

दरअसल, इस शोध में बताया गया है जब रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो डॉक्टर खून में विभिन्न प्रोटीनों को मापते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। इस दौरान देखा गया है कि खून की चिपचिपाहट और गाढ़ापन वाले लोगों में मौत के मामले ज्यादा पाए गए। इस शोध में बताया गया है कि इस अध्ययन का डेटा अधिक अस्पतालों को इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और लैब रूपों में खून की चिपचिपाहट जोड़ने के लिए प्रभावित कर सकता है। "अध्ययन के लेखक डॉ. रोसेनसन कहते हैं। “हम वर्तमान में कोरोना संक्रमणों के दौरान जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए चिकित्सीय हेपरिन के प्रभावों की जांच कर रहे हैं, जिससे उच्च रक्त चिपचिपाहट वाले लोगों को बहुत लाभ हो सकता है।