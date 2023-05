कोरोनावायरस को ध्‍यान में रखते हुए राज्‍य सरकारों ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा के जश्‍न को सीमित रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महापर्व के रूप में मनाया जाता है और पूरे नवरात्रों में पूरे 9 दिनों के दौरान अलग-अलग पंडालों में सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और मां का स्‍तुति गान करते हैं। इस दौरान पंडालों में सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। लेकिन कोरोनावायरस अभी एक्टिव है और तीसरी लहर (Coronavirus Third Wave) का खतरा भी बना हुआ है इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए कई राज्‍य सरकारों ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस (Durga Puja Guidelines) जारी की हैं। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्‍ट्र और कनार्टक में क्‍या है दुर्गा पूजा की लेटेस्‍ट गाइडलाइन-

West Bengal govt issues guidelines for Durga Puja; pandals should be kept open from all sides, no cultural program to be held. State immersion carnival will not be held this year, notification reads pic.twitter.com/IH48G9KEFS — ANI (@ANI) October 6, 2021