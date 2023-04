Heat wave alert in Goa: गोवा राज्य में अगले 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी, सरकार की तरफ से जारी की गयीं हेल्थ गाइडलाइंस

राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से हाइड्रेटेड (शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखना) रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

Heat wave alert in Goa: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तटीय राज्य गोवा (Goa) में अगले दो दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, वहीं राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को तापमान बढ़ने और गर्मी के मौसम में खुद को संभालने की सलाह दी।विभाग की तरफ से लोगों को हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखने जैसी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। गोवा के राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है कि, ‘‘पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और जितनी बार संभव हो, प्यास न लगने पर भी पानी पिएं। इसके साथ ही हेल्दी रहने के लिए कई महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स इस एडवाइजरी में दी गयी।’’ (Heat wave alert in Goa In Hindi)

नागरिकों को दी गयी यह हिदायत

विभाग ने सलाह देते हुए कहा, ‘‘यात्रा करते समय लोग अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और बार-बार पानी पीते रहें।

पतले- हल्के रंग के ढीले और आसानी से सांस लेने वाले सूती कपड़े पहनें।

धूप में बाहर जाते समय सुरक्षा के लिए चश्मे, छाता,टोपी, हवादार जूते और चप्पल का प्रयोग करें।

जब भी घर से बाहर जाना हो तो टोपी और छतरी का उपयोग करें।

अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अंगों को भी किसी कोमल कपड़े से कवर करें।

ओआरएस (ORS), नारियल पानी (Coconut Water) के अलावाल घर पर बने हेल्दी ड्रिंक्स जैसे लस्सी (Lassi) और तोरानी (चावल का पानी ) का उपयोग करें।

) का उपयोग करें। नींबू पानी (Lemon water), छाछ (butter milk) जैसे ड्रिंक्स शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद करते हैं इसीलिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए इन ड्रिंक्स का सेवन करें।

खाना पकाने की जगह को साफ-सुधरा और हवादार रखें। वेंटिलेशन के लिए किचन के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर रखें।

अगले 2 दिनों तक तापमान होगी बढ़ोतरी

गोवा में तापमान शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और आईएमडी (IMD) के अनुसार इसके अगले दो दिनों में और दो डिग्री बढ़ने की उम्मीद है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है, ‘‘गोवा राज्य को अत्यधिक गर्म मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और सामान्य अधिकतम तापमान से अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और संबंधित लाल रंग कोड के साथ न्यूनतम तापमान सामान्य न्यूनतम तापमान से ऊपर होगा। हीट वेव्स यानी लू को लेकर सुरक्षा युक्तियों के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए।’’

इस एडवायजरी में यह भी कहा गया है कि, ‘‘ अत्यधिक गर्मी वाले समय यानि पीक आवर्स (peak hours) के दौरान लोगों को खाना पकाने से बचना चाहिए। इसके साथ-साथ लोगों को अल्कोहल, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्डड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ड्रिंक्स शरीर को डि-हाइड्रेटेड कर देते हैं जिससे शरीर में पानी की गम्भीर कमी हो सकती है। इसके अलावा एडवायजरी में हाई-प्रोटीन फूड (High Proteins Foods)का सेवन से बचने और स्टेपल फूड खाने से परहेज करने की भी सलाह दी गयी।’’

(आईएएनएस)