कोरोनावायरस का जितना असर लोगों के कामकाज और सोशल लाइफ पर पड़ा है उससे कई गुना ज्‍यादा हेल्‍थ पर पड़ा है। और इससे सिर्फ उम्रदराज लोग या एडल्‍ट ही नहीं बल्कि बच्‍चे भी प्रभावित (Pandemic effect on children) हुए हैं। एक्‍सपर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते बच्‍चों में ओबेसिटी (Obesity in children) और मोटापे की समस्‍या करीब 60 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके पीछे संभावित कारणों में बच्‍चों का अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन, सोशलाइजेशन का अभाव और किसी तरह की फिजिकल एक्‍टीविटी न कर पाना है। जब बच्‍चे स्‍कूल-ट्यूशन जाते हैं, घर का बना खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत एक्‍सरसाइज करते हैं तो उनका शारीरिक स्‍वास्‍थ्‍य बेहतर होता है साथ ही बच्‍चे मोटापे का शिकार भी नहीं होते हैं। Also Read - देश में कोरोना के कारण मचा हाहाकार, 24 घंटे में आए 42 हजार मामले, क्‍या फिर लगेगा लॉकडाउन?

22 में से 20 को है ओबेसिटी

नेशनल फैमिली हेल्‍थ सर्वे ने बच्‍चों की स्थिति जानने के लिए 22 राज्‍यों में सर्वे किया गया है। जिसमें यह पता चला है कि कोरोना टाइम के चलते बच्‍चे तेजी से कोरोना के शिकार हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बच्‍चों में कई विटामिंस और जरूरी पोषणों की भी कमी देखी गई है। एक्‍सपर्ट के अनुसार बच्‍चों में ओबेसिटी की समस्‍या बढ़ना सरकार के लिए एक चिंताजनक विषय होना चाहिए। हाल ही में लॉन्‍च पोषण मिशन के तहत बच्‍चों की हेल्‍थ पर फोकस किया जाना चाहिए। Also Read - क्‍या महाराष्‍ट्र में फिर लगने वाला है लॉकडाउन? जानिए क्‍या कहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने

ये चीजें बढ़ाती हैं ओबेसिटी की समस्‍या