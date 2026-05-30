भारतीयों के सिर चढ़ रहे कर्ज का सबसे बड़ा कारण हो सकती है हेल्थ की लागत, इससे कैसे बचा जाए?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 30, 2026 2:55 PM IST
ज्यादातर भारतीय कर्ज लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वे स्कूल फीस, किराया और थोड़ी-बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अपने खर्च को मैनेज करने के बारे में सोचते-सोचते वे धीरे-धीरे इन खर्चों को मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन कई खर्चे ऐसे भी हैं, जो बिना बताए आ जाते हैं और जैसे कि कोई बीमारी। एक बीमारी अलग-अलग तरह के खर्च लेकर आती है जैसे अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, टेस्ट और दवाएं आदि। नेशनल हेल्थ अकाउंट (NHA) की एक डेटा रिपोर्ट्स में भारतीयों के साथ हो रही ऐसी ही सिचुएशन का जिक्र किया गया और उसमें पाया गया कि किस तरह के मेडिकल खर्च यानी हेल्थ केयर के के कारण होने वाला खर्च भारतीयों को लगातार कर्ज में डाल रहा है। Expert Panel के फाउंडर Mr. Anurag Mehra ने इस बारे में कुछ जरूरी जानकारियां दी हैं।
National Health Accounts की सबसे हालिया 2021-22 की रिपोर्ट के डेटा में यह पाया गया कि 2013-14 में कुल मेडिकल खर्च का वह हिस्सा जो आउट ऑफ पॉकेट हो जाता था वह 64.2% से अब घट कर 39.4% हो गया है। लेकिन वे लाखों परिवार जिनपर इसका उल्टा असर हो रहा है। क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों के लिए खतरा बन जाती है, जो उन्हें जीवन भर में बनाई है।
जब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और परिवार में जरूरी मेडिकल हेल्प के लिए एक प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, तो बिल उम्मीद से बड़ा आता है। ऐसे में मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन अस्पताल के बड़े बिल के सामने वह भी लंबे समय तक टिक नहीं पाती है।
2025 की एक सिस्टेमेटिक रिव्यू में पाया गया कि लगभग 9 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय उनकी जेब की क्षमता से ज्यादा हो चुका है और यहां तक कि एक कैटास्ट्रोफिक थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है। National Institute of Public Finance and Policy के एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए शोध का अनुमान है कि भारत के 8-9% परिवार हर साल केवल स्वास्थ्य लागतों के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं।
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अक्सर मन में सवाल आता है कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिर लगातार इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं और उसका जवाब आपको मेडिकल इन्फ्लेशन रेट बताएगा यानी चिकित्सा मुद्रास्फीति। 2025-26 में भारत का मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14% तक पहुंच गया, जो एशिया में सबसे अधिक है। अगर आप इसे सरल शब्दों में समझें तो आज 5 लाख रुपये की लागत वाला कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इसी गति से पांच वर्षों में लगभग 8.9 लाख रुपये की हो सकता है।
भारत में अभी भी एक बड़ी संख्या में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है और यहां तक कि कई जगह पर इमेजिंग स्कैन्स व डायग्नोस्टिक टेस्ट इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। जहां कम उम्र में ही क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, वहीं लोगों के व्यवसाय व नौकरियां भी छूट रही है, जो मेडिकल खर्च को कई गुना बढ़ा देती है।
जो परिवार अभी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें जानना जरूरी कि वे Jan Aushadhi network के माध्यम से मिलने वाले दवाओं का इस्तेमाल करें, जहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती है जो ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती होती हैं लेकिन काम उनकी ही तरह करती हैं। Health insurance को जल्द से जल्द लें ताकि क्रोनिक बीमारियां शुरु होने और वेटिंग पीरियड्स लागू होने से पहले ही उसे ले लिया जाए ताकि वह किफायती और प्रभावी रहे।
ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से ही मेडिकल कर्ज में है, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है बल्कि उनके पास सोच से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं। वे RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड के अंतर्गत एक रिकवरी कंडक्ट की मांग कर सकते हैं और साथ ही उनके पास लोन रिस्ट्रक्चरिंग और नेगोशिएट सेटलमेंट जैसे कई विकल्प हो सकते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य के बढ़ते खर्च से जुड़ी जानकारियां देना है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सेवा या उत्पाद के उपयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।