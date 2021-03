Cowin Registration in India in Hindi: कोविड-19 टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) के रजिस्ट्रेशन (Registration) के लिए जब से पोर्टल को खोला गया है, उसके बाद से लेकर अब तक 50 लाख लोगों ने कोविन ऐप (Cowin-App) पर स्व-पंजीकरण (Cowin Self Registration) किया है। इस बात की जानकारी गठित पैनल के अध्यक्ष राम सेवक शर्मा ने दी। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) का कहना है कि वास्तविक संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है, क्योंकि पोर्टल केवल एक मोबाइल नंबर के साथ चार लाभार्थियों को पंजीकृत कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मोबाइल नंबर्स की गिनती करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं। Also Read - बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से भी की टीका लगवाने की अपील, कहा मुफ्त लगेगी कोविड वैक्सीन

पोर्टल पर बड़ी संख्या में यूजर्स करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, मंगलवार सुबह तक लगभग 40 लाख लोगों ने को-विन के जरिए पंजीकरण (Cowin Registration in India in Hindi) कराया था। को-विन (Cowin-App) के बारे में बताई जा रही गड़बड़ियों को स्पष्ट करते हुए शर्मा ने कहा कि यह पोर्टल इस तरह से बनाया गया है कि इस पर एक समय में बड़ी संख्या में यूजर्स आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। को-विन के मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद से ही गड़बड़ी शुरू हुई। यह सुविधा केवल एडमिन के लिए उपलब्ध है। Also Read - प्‍ले स्‍टोर पर आम लोगों के लिए नहीं है Co-Win एप, इस वेबसाइट पर जाकर करें सेल्फ-रजिस्ट्रेशन

1,48,55,073 लोगों ने लगवाई कोविड वैक्सीन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की 2,08,791 खुराक दी गई है। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) लगवाने वाले लोगों की कुल संख्या 1,48,55,073 हो गई है। इनमें हेल्थकेयर वर्कर्स की संख्या 93,03,048 है। Also Read - केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 1 खुराक की कीमत की तय, जानें सरकारी और निजी अस्पतालों में क्या होगी वैक्सीन की कीमत

निजी अस्पताल टीकों के लिए 150 रुपये लेंगे

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से ऊपर वाले 27 करोड़ लोगों को शामिल किया गया। टीकाकरण अभियान के पहले दो चरणों में लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया था। सरकारी संस्थानों में नि:शुल्क और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में भुगतान के आधार पर टीके लगाए जा रहे हैं। सभी निजी अस्पताल केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए टीकों के लिए 150 रुपये और सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये ले सकते हैं।

स्रोत: (IANS Hindi)