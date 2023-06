इंसानों में कैसे फैलता है मंकीपॉक्स! स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो की मदद से दी जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मंकीपॉक्स वायरस के प्रसार के पैटर्न को दिखाया गया है। इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की गयी है कि मंकीपॉक्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलता है।

Human To Human Transmission of Monkeypox: मंकीपॉक्स एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है और ताजा अपडेट्स के अनुसार अमेरिका के सभी 50 राज्यों में मंकीपॉक्स का प्रसार तेजी से हो रहा है। वहीं, भारत में मंकीपॉक्स के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टरों और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा मंकीपॉक्स को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मंकीपॉक्स वायरस के प्रसार के पैटर्न को दिखाया गया है। इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की गयी है कि मंकीपॉक्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलता है। (Transmission of monkeypox in Humans in Hindi.)

इन 3 तरीकों से फैलता है मंकीपॉक्स (How doe monkeypox spread)

मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में जो जानकारी दी गयी उसके अनुसार, मंकीपॉक्स का प्रसार इन तीन स्थितियों में होता है-

जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में बार-बार आता है या लम्बे समय तक उसके साथ ही बना रहता है तो इससे स्वस्थ व्यक्ति में भी मंकीपॉक्स का प्रसार होता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर और तौलिया जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से भी वायरस स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है और इससे मंकीपॉक्स संक्रमण का प्रसार हो सकता है। मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से जब हवा में बूंदें या ड्रॉपलेट्स (Droplets) फैल जाती हैं तो इसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

मंकीपॉक्स के लक्षण (Symptoms Of Monkeypox)

बता दें कि मंकीपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस बीमारी में चेचक या स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण दिखायी देते हैं। 1958 में मंकीपॉक्स के मामलों का पहली बार पता चला। मुख्यत: बंदरों से फैले इस संक्रमण को तब वैज्ञानिकों ने ‘मंकीपॉक्स’ नाम दिया था। मनुष्यों में मंकीपॉक्स संक्रमण होने पर शरीर पर बड़े-बड़े छाले और रैशेज दिखायी देते हैं। इसके अलावा मंकीपॉक्स के जो प्रमुख लक्षण दिखायी देते हैं वो इस प्रकार हैं-

कंपकंपी के साथ बुखार

लिम्फ नॉड्स में सूजन (swollen lymph nodes)

थकान और बदन दर्द

सिरदर्द

श्वसन मार्ग से जुड़ी समस्याएं

सर्दी-खांसी, गले में खिचखिच वगैरह

मंकीपॉक्स से बचाव के उपाय (Precautions from monkeypox)

मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को छूने से बचें।

संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के सम्पर्क में आने से बचें।

अगर मंकीपॉक्स के मरीजों की देखभाल करते हैं तो हमेशा मास्क और दस्ताने पहनकर रखें।

संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, कपड़े या बिस्तर का इस्तेमाल ना करें और किसी और को भी ना करने दें।

