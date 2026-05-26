स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा- 'इबोला से डरने की जरूरत नहीं, अलर्ट मोड पर है ICMR और NCDC'

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 26, 2026 9:46 AM IST
अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस, खासकर बुंडिबुनग्यो स्ट्रेन के बढ़ते केस को देखते हुए दुनिया भर में अलर्ट जारी है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए साफ किया है कि भारत में अब तक इबोला का एक भी मामला नहीं आया है। हालांकि, ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी को देखते हुए भारत सरकार कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर देश की तैयारियों और सुरक्षा उपायों की बारीकी से समीक्षा की है।
इबोला को देश में आने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी को बेहद कड़ा कर दिया है। कांगो, युगांडा और सूडान जैसे हाई-रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चौबीसों घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा, सरकार ने नागरिकों को प्रभावित देशों की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।
किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विशेष आइसोलेशन वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष रूप से ट्रेन किया जा रहा है। क्योंकि नए स्ट्रेन बुंडिबुनग्यो की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुरुआती लक्षणों और आइसोलेशन ही सबसे बड़ा हथियार है।
स्वास्थ्य मंत्री ने देश की जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, ICMR और NCDC को निर्देश दिया कि वे ट्रैकिंग, टेस्टिंग और निगरानी की सभी जरूरी तैयारियां पूरी रखें ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।