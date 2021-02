Harsh Vardhan on Corona vaccination in Hindi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Health Minister Harsh Vardhan) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 27 करोड़ भारतीयों के लिए अब से केवल तीन हफ्ते में टीकाकरण अभियान (Coronavirus vaccine) शुरू करेगी। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब से तीन हफ्ते बाद, सरकार 50 साल के ऊपर के 27 करोड़ व्यक्तियों को कोरोनावायरस वैक्सीन की खुराक देना शुरू करेगी। टीकाकरण पर एक विशेषज्ञ समूह इस विषय पर विचार-विमर्श करेगा कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण किस तरह किया जाए। गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण इस महीने के प्रारंभ में ही शुरू हुआ था। Also Read - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं 18 से 19 कोरोनावायरस वैक्सीन

टीकाकरण प्रक्रिया (Vaccination) में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं और कार्यकर्ता पहले से ही इस पहल का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपयोग प्राधिकारों (ईयूए) के दौरान चीजों को नियंत्रण में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। खुले बाजारों की बिक्री ईयूए का हिस्सा नहीं है। बहरहाल, मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड-19 के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। Also Read - Coronavirus Symptoms: एम्स ने कहा, सामान्य खांसी-सर्दी, बुखार को 100 % कोरोनावायरस का लक्षण नहीं माना जा सकता

हर्षवर्धन (Harsh Vardhan on corona vaccination) ने देश में कोरोना मामलों Coronavirus) की संख्या में गिरावट के बावजूद सामाजिक दूरी और उचित स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड नियमों का पालन करते रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में एक नए कार्यक्रम – प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना – की घोषणा की गई है। यह बजट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 2020-21 के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत है। Also Read - सर्वे में मिले संकेत, 66% हेल्थ वर्कर्स में कोरोनावायरस वैक्सीन लगवाने के बाद दिखे हल्के साइड इफेक्ट्स

केंद्र सरकार ने 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है – एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ की सामान्य आबादी।

स्रोत: (IANS Hindi)