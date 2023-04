धर्म नगरी हरिद्वार में तेजी से डेंगू बुखार के मामले सामने आ रहे हैं. अब तक यहां 173 मामले सामने आए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मामले रुड़की क्षेत्र के शंकरपूरी गांव के हैं. डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपने आसपास साफ-सफाई और आसपास पानी इकट्ठा न होने की अपील है। हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें नजर आ रही है. हॉस्पिटल में डेंगू बुखार के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है।

जिला के मलेरिया रोग संबंधी अधिकारी गुरनाम सिंह का कहना है कि, अब तक डेंगू के 173 मामले सामने आ चुके हैं। आशा कार्यकर्ता आवासीय भवनों के अंदर कीटनाशक का छिड़काव कर रही हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि खुले में जमा पानी के साथ एंटी-लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार खुले स्थानों की तुलना में इनडोर क्षेत्रों में लार्वा अधिक पाए गए हैं।