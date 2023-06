'हर घर दस्तक' वैक्सीनेशन कैम्पेन शुरू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय, घर-घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे स्वास्थ्यकर्मी

देशभर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इस अभियान को गति देने में कई जिलों और राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। मगर देश में कुछ जिले ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। ऐसे जिलों को बराबरी पर लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'हर घर दस्तक' कैंपेन की शुरुआत की है। जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी चिन्हित जिलों में घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगे।

बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई सामूहिक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि खराब प्रदर्शन वाले जिलों में घर-घर जाकर टीकाकरण करने के लिए अगले महीने से 'हर घर दस्तक' अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य लोगों को खतरनाक वायरस से बचाने के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है।