स्पेन में बढ़ी हंतावायरस की चिंता, 1 और मामला आया सामने, क्रूज यात्री मिला संक्रमित

स्पेन में हंतावायरस संक्रमण का एक और मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति उस क्रूज जहाज के यात्रियों में शामिल है, जहां अप्रैल में वायरस का प्रकोप फैला था।

Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 26, 2026 5:32 PM IST

हंतावायरस घातक हो सकता है। (Image: AI Generated)

स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हंतावायरस संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया मामला उन 14 स्पेनिश नागरिकों में पाया गया है, जो अप्रैल में अटलांटिक महासागर पार कर रहे एमवी होंडियस क्रूज जहाज पर सवार थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाज पर मौजूद 14 स्पेनिश नागरिकों को 10 मई को टेनेरिफ द्वीप से विशेष निगरानी वाले ऑपरेशन के तहत निकाला गया था। इसके बाद से सभी यात्रियों को मैड्रिड स्थित गोमेज उल्ला सेंट्रल डिफेंस हॉस्पिटल में एहतियातन क्वारंटाइन में रखा गया है।

स्पेन में हंतावायरस का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नया पॉजिटिव मामला नियमित पीसीआर जांच के दौरान सामने आया। फिलहाल संक्रमित व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। मरीज को अस्पताल की हाई-लेवल आइसोलेशन यूनिट (यूएटीएएन) में ट्रांसफर किया गया है। संक्रमित व्यक्ति को लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नए मामले के सामने आने से फिलहाल आम लोगों के लिए किसी प्रकार का जोखिम नहीं है।

मरीज की हालात में आ रहा है सुधार

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैड्रिड पहुंचने के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले यह दूसरे स्पेनिश नागरिक हैं। इससे पहले संक्रमित पाए गए मरीज की हालत में सुधार बताया गया है और उसमें लक्षण कम हो रहे हैं।

हंतावायरस पर क्या बोला WHO?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, हंतावायरस एक जूनोटिक वायरस है, जो मुख्य रूप से कृन्तकों यानी रोडेंट्स में पाया जाता है और कभी-कभी इंसानों में भी फैल सकता है। यह संक्रमण गंभीर और कई मामलों में जानलेवा साबित हो सकता है। खास बात यह है कि हंतावायरस संक्रमण का कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है।

42 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन

WHO ने हंतावायरस के मरीज और उनके संपर्क में आए हाई रिस्क पेशेंट को 42 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी और क्वारंटाइन में रखने की बात कही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हंतावायरस, खासकर एंडीज वायरस, का इनक्यूबेशन पीरियड लंबा हो सकता है। यानी वायरस शरीर में आने के बाद कई दिनों या हफ्तों तक कोई लक्षण नहीं दिखते। इसी वजह से डॉक्टर और स्वास्थ्य एजेंसियां 42 दिन तक निगरानी रखने की सलाह दे रही हैं ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके।