पिछले सप्ताह के दौरान गुरुग्राम के छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण (oxygen crisis in gurugram) लगभग 15 गंभीर कोविड-19 मरीजों की जान गई है। ये अस्पताल नियमित रूप से ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन प्रदान की जाए। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, उनमें से कई ने सभी रोगियों को छुट्टी दे दी और ऑपरेशन बंद कर दिया। दावा किया कि प्रशासन और नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने ऑक्सीजन के लिए उनके बार-बार अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया है।

ऑक्सीजन की कमी से गई कोरोना मरीजों की जान (Gurugram Oxygen Crisis Breaking news)

ओल्ड गुरुग्राम में कथूरिया अस्पताल के निदेशक अशोक कथूरिया ने कहा, ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल (Oxygen Crisis in gurugram hospital) में चार कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई। अब हमने नए कोविड रोगियों की भर्ती को रोक दिया है, क्योंकि हम किसी के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं और हमें क्यों बिना किसी गलती के परिवारों का गुस्सा का सामना करना चाहिए। पार्क समूह के अस्पतालों ने रविवार को ट्वीट किया कि गुरुग्राम में इनके लिए आवंटित ऑक्सीजन (Gurugram Oxygen Crisis in Hindi) को किसी अन्य अस्पताल द्वारा ले लिया गया था।

यह ट्वीट किया था, 140 से अधिक रोगियों का जीवन खतरे में है। बाद में, अस्पताल ने ट्वीट किया कि उसे एक टन से कम ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। इस बीच, प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया कि गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ओल्ड रेलवे रोड गुरुग्राम स्थित आर्यन अस्पताल ने ट्वीट किया कि उसने अस्पताल में ऑक्सीजन देने के लिए अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने से रोकी गई नई मरीजों की भर्ती

एसपीईएस अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक भारत ने कहा, “अस्पताल ने कोविड रोगियों के नई भर्ती को रोक दिया है, क्योंकि उन्हें एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है। निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति की अनुपस्थिति में हम इनडोर रोगियों के परिवारों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं ताकि वे अपना इलाज जारी रख सकें।” इसी अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, “ऑक्सीजन के बिना हम ऑपरेशन कैसे चला सकते हैं। बिना किसी गलती के हम क्यों लोगों के गुस्से का सामना करें। गुरुग्राम में ऑक्सीजन की आपूर्ति (Gurugram Oxygen Crisis in Hindi) के लिए जिला प्रबंधन और एमसीजी जिम्मेदार हैं।”

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में ऑक्सीजन के आवंटन पर चर्चा के लिए गुरुग्राम में कोविड प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी और एमसीजी आयुक्त के साथ उपायुक्त सुधीर राजपाल के साथ बैठक की अध्यक्षता की। खट्टर ने जिले के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया।

