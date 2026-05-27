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दिव्यांग बच्चों को ₹13 लाख का हेल्थ कवर देगी दिल्ली सरकार, जानें किन बीमारियों में मिलेगी सबसे ज्यादा मदद

दिल्ली में दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपये के हेल्थ कवर देने पर सरकार विचार कर रही है। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को लागू किए जाने के बाद दिव्यांग बच्चों के माता-पिता पर इलाज का आर्थिक का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 27, 2026 8:56 AM IST

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सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे बच्चों के इलाज, थेरेपी और मेडिकल जरूरतों का आर्थिक बोझ कम करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना का लाभ विशेष जरूरतों वाले बच्चों को मिलेगा। इसमें गंभीर बीमारियों, लंबे समय तक चलने वाले इलाज और जरूरी मेडिकल सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण बच्चों का सही इलाज नहीं करा पाते, इसलिए यह योजना उनके लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है।

दिव्यांग बच्चों को है ज्यादा देखभाल की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक मेडिकल देखभाल की जरूरत होती है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, नियमित जांच और कई बार सर्जरी जैसी सेवाओं पर काफी खर्च आता है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा कवर मिलने से परिवारों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी।

disabilities इस योजना से दिव्यांगों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

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किन बीमारियों के इलाज में मिलेगी मदद?

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित हेल्थ इंश्योरेंस योजना दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 13 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर से कई गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों एवं इलाजों में आर्थिक मदद मिल सकेगी। इन बीमारियों और मेडिकल जरूरतों के इलाज में मदद मिल सकती है:

  1. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
  2. ऑटिज्मस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism)
  3. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
  4. डाउन सिंड्रोम
  5. सुनने और बोलने से जुड़ी समस्याएं
  6. नजर से जुड़ी समस्याएं (Vision Disability)
  7. स्पाइनल या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं

इसके अलावा, योजना के तहत इन मेडिकल सेवाओं का खर्च भी कवर हो सकता है:

  1. फिजियोथेरेपी
  2. स्पीच थेरेपी
  3. ऑक्यूपेशनल थेरेपी
  4. सर्जरी और अस्पताल में भर्ती
  5. नियमित जांच और दवाइयां

विशेषज्ञों के अनुसार, दिव्यांग बच्चों के इलाज में लंबे समय तक लगातार खर्च होता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

Health Insurance दिल्ली सरकार की इस योजना का फायदा राज्य के हजारों बच्चों को होगा।

किसे मिलेगा 13 लाख रुपये का इंश्योरेंस?

सरकार इस योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि यह योजना किन दिव्यांग बच्चों पर लागू होगी और इसकी पात्रता क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं आने वाले समय में दिल्ली सरकार इसका ऐलान बड़े स्तर पर करेगी। अगर यह योजना लागू होती है, तो दिल्ली देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जो दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर दे रहा है। दिल्ली सरकार की इस योजना का फायदा राज्य के हजारों बच्चों को होगा।

अभी मिलती है 2500 रुपये की आर्थिक मदद

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र दिव्यांग को हर महीने 2,500 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस आर्थिक मदद से दिव्यांग को अपना इलाज कराने में मदद मिलती है। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) दृष्टिबाधित यात्रियों को फ्री बस सेवा देता है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More