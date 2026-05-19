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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 19, 2026 10:18 AM IST
अफ्रीकी देश युगांडा और कांगो में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत में इसको लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। 18 अप्रैल को भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयरपोर्ट और संदिग्ध इलाकों में इस वायरस को लेकर निगरानी को तेज कर दिया है। सरकार ने एयरपोर्ट, अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि युगांडा और कांगो में इबोला वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि युगांडा और कांगो में अब तक इबोला वायरस से संक्रमण की चपेट में 300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। जबकि 80 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हो चुकी है।
इबोला वायरस से दक्षिण अफ्रीकी देशों में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल भारत में इबोला संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों पर एहतियात के तौर पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की जांच पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे को टाला जा सके।
इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलती है। इबोला वायरस बहुत ही गंभीर संक्रमण है और यह शरीर को तेजी से प्रभावित कर सकता है। गंभीर मामलों में इबोला वायरस से संक्रमित मरीज की मौत भी हो सकती है।
ebola virus
इबोला के शुरुआती संकेतों में शामिल हैं:
WHO के अनुसार, इबोला के शुरुआती लक्षण किसी वायरल इंफेक्शन या फीवर की तरह नजर आते हैं। इसलिए इसकी पहचान शुरुआती स्टेज में मुश्किल हो सकती है।
Disclaimer: इबोला वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है, इसलिए भारत सरकार ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी और लोगों की जागरूकता से किसी भी संभावित खतरे को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार, फिलहाल भारत में इबोला वायरस का किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन इसके प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है।