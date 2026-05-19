इबोला वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई एयरपोर्ट पर सुरक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने (MoHFW) डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है।

Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 19, 2026 10:18 AM IST

इबोला वायरस को लेकर एयरपोर्ट पर निगरानी तेज कर दी गई है। (File Photo)

अफ्रीकी देश युगांडा और कांगो में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत में इसको लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। 18 अप्रैल को भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयरपोर्ट और संदिग्ध इलाकों में इस वायरस को लेकर निगरानी को तेज कर दिया है। सरकार ने एयरपोर्ट, अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि युगांडा और कांगो में इबोला वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि युगांडा और कांगो में अब तक इबोला वायरस से संक्रमण की चपेट में 300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। जबकि 80 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हो चुकी है।

भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कदम उठाए?

अफ्रीका के कुछ देशों में इबोला संक्रमण के मामले सामने आने के बाद भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि इबोला जैसे लक्षण वाले मरीजों पर तुरंत नजर रखें और जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन की व्यवस्था करें। संक्रमण की जांच के लिए लैब नेटवर्क और मेडिकल टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। ताकि भारत में इबोला के कारण किसी प्रकार की महामारी न फैले। इबोला से एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं और सोशल मीडिया पर इबोला से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को शेयर करने से बचें।

इबोला वायरस से दक्षिण अफ्रीकी देशों में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत में नहीं है इबोला संक्रमण के मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल भारत में इबोला संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों पर एहतियात के तौर पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की जांच पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे को टाला जा सके।

क्या है इबोला वायरस?

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलती है। इबोला वायरस बहुत ही गंभीर संक्रमण है और यह शरीर को तेजी से प्रभावित कर सकता है। गंभीर मामलों में इबोला वायरस से संक्रमित मरीज की मौत भी हो सकती है।

ebola virus

इबोला के शुरुआती लक्षण

इबोला के शुरुआती संकेतों में शामिल हैं:

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तेज बुखार सिर दर्द कमजोरी और थकान मांसपेशियों में दर्द गले में खराश

WHO के अनुसार, इबोला के शुरुआती लक्षण किसी वायरल इंफेक्शन या फीवर की तरह नजर आते हैं। इसलिए इसकी पहचान शुरुआती स्टेज में मुश्किल हो सकती है।

Disclaimer: इबोला वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है, इसलिए भारत सरकार ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी और लोगों की जागरूकता से किसी भी संभावित खतरे को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार, फिलहाल भारत में इबोला वायरस का किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन इसके प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है।