Common Cold & Coronavirus in Hindi: क्या आपको सर्दी-जुकाम परेशान कर रहा है और इस कारण आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको कोरोनावायरस का संक्रमण तो नहीं हो गया है, तो परेशान ना हों। कई बार सर्दी-जुकाम होना भी आपकी सेहत के लिए जरूरी और फायदेमंद होता है। हाल ही में हुई एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि सर्दी-जुकाम आपको कोरोना से बचा सकती है। यह स्टडी यूके (UK) के ग्लासगो विश्वविद्यालय (Glasgow University) में की गई है। इस अध्ययन में कहा गया है कि सर्दी-जुकाम का कारण बनने वाले वायरस आपको कोरोनावायरस (common cold rhinovirus protect from coronavirus) से बचा सकता है। Also Read - इन 18 राज्यों में मिले कोरोना के 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट्स, जानें स्वास्थ्य मंत्रालय ने नये स्ट्रेन के बारे में क्या कहा

सर्दी-जुकाम होने के लिए जिम्मेदार वायरस राइनोवायरस (Rhinovirus) है। यह वायरस शरीर में कोरोनावायरस (Common Cold & Coronavirus in Hindi) को बढ़ने से रोकता है यानी कोरोनावायरस अपना प्रतिरूप नहीं बना पाता है। राइनोवायरस इंसान के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक खास संदेश देता है, जिसके बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोनावायरस (Coronavirus) को शरीर में अधिक बनने से रोक देता है। Also Read - दिल्ली सरकार ने बताया इन 4 जगहों को कोरोना फैलाने का ''सुपर स्प्रेडर'', डीएमएस को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का दिया निर्देश

शोधकर्ताओं ने इसे साबित करने लिए सांस की नली (Respiratory tract) की रेप्लिका तैयार की और इसमें राइनोवायरस और कोरोनावायरस को एक साथ डाल दिया। इसके बाद शोधकर्ताओं द्वारा इन दोनों वायरस की एक्टिविटीज पर नजर रखी गई। शोध में पता चला कि राइनोवायरस ने पूरी ताकत से कोरोनावायरस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश करने से रोक कर रखा था। Also Read - Coronavirus In India: देश में 133 दिन बाद टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 1 दिन में आए इतने हजार केस

The common cold virus may offer some protection against #COVID19 infection

A new UofG @CVRinfo study found that human rhinovirus triggers an immune response that blocks #SARSCoV2 🦠#WorldChangingGlasgow

More➡️https://t.co/ut5x4f9xIv

Study➡️https://t.co/0O6Xl2St4e pic.twitter.com/ecrpZh9PU3

— University of Glasgow (@UofGlasgow) March 23, 2021