कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, मास्क पहनने से जुड़े नियमों में नहीं मिलेगी ढील, XE वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं

Fourth Wave In Karnataka: कोरोना वायरस के मामलों में आयी गिरावट और ओमिक्रोन के एक्सई वेरिएंट की खबरों के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ( Karnataka Health Minister K. Sudhakar) ने मंगलवार को कहा कि लोगों को कोरोना वायरस महामारी की चौथी लहर से जुड़ी अफवाहों या एक्सई वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार, ऐसा कहा जा रहा है कि, कोविड-19 की चौथी लहर (Fourth Wave of Covid) जून-जुलाई महीने में शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य इस लहर का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया की वे ओमिक्रोन के नये स्ट्रेन XE से घबराएं नहीं। (Karnataka Health Minister On Fourth Wave In India In Hindi)

XE वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं

के. सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 का नया एक्सई वेरिएंट 8 देशों में पाया गया है और उन देशों से भारत आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना नियमों में ढील देने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मास्क अभी भी जरूरी है और इसके इस्तेमाल में कोई ढील नहीं मिलेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चौथी लहर के बारे में चिंता करने की अधिक जरूरत नहीं है।

भारत की टीकाकरण प्रगति के बारे में बोलते हुए, सुधाकर ने कहा कि, आज, भारत में कोविड संक्रमण के खिलाफ कारगर कुल 10 वैक्सीन्स को मंजूरी दी गई है और ये सभी टीके नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं और यह गर्व की बात है कि उनमें से एक भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा विकसित कोवैक्सीन (covaxin) नामक एक घरेलू टीका है।कर्नाटक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, राज्य में 10.54 करोड़ टीके लगाए गये हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक 98 फीसदी लोगों ने ले ली है और 32 लाख लोगों को दूसरी खुराक लेनी बाकी है। उन्होंने लोगों से दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक जल्द से जल्द लेने का आग्रह किया।

(आईएएनएस)