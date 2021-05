Geeta Basra Pregnancy Advice: कोरोना वायरस से सुरक्षा दिलानेवाली कोविड वैक्सीन की अपनी खुराक पाने के लिए देशभर में जहां लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रह हैं। वहीं, अभिनेत्री गीता बसरा ने कहा है कि प्रेगनेंट महिलाओं को यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि, यह उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित साबित नहीं हुई है। गौरतलब है कि गीता बसरा खुद दूसरी बार प्रेगनेंट हैं।गीता और उनके क्रिकेटर-पति हरभजन सिंह ने मार्च 2021 में घोषणा की थी कि वे इस साल अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगे। इन दिनों गीता की प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राईमेस्टर है। गीता ने कहा कि वे प्रेगनेंसी में कोरोना की वैक्सीन लेेने के पक्ष में नहीं है। (Geeta Basra Pregnancy Advice on Vaccine in Hindi) Also Read - क्‍या कोरोना वैक्‍सीन की दोनों डोज लेने के बाद ट्रेवल कर सकते हैं? डॉक्‍टर से जानिए Dos And Don’ts

क्यों गीता बसरा नहीं लेना चाहती कोविड का टीका

अभिनेत्री गीता बसरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि,चूंकि, अभी तक वैक्सीन्स का ट्रायल गर्भवती महिलाओं और न्यू मदर्स पर नहीं किया गया है। इसीलिए. प्रेगनेंट महिलाओं को कोविड की वैक्सीन लगवाने से जुड़ी सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। गीता का कहना है कि, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करती कि प्रेगनेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए ये वैक्सीन्स सेफ नहीं हैं। तब तक किसी भी महिला को वैक्सीन लगवाने से जुड़ा कोई ग़लत फैसला नहीं नहीं लेना चाहिए। (Geeta Basra Pregnancy Advice)

गौरतलब है कि गीता अक्सर बच्चों, माताओं और परिवार की सेहत से जुड़े विषयों पर बात करती हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वैक्सीन से जुड़े यह विचार व्यक्त किए। गीता के सोशल मीडिया अकाउंट बहुत कई प्रेगनेंट महिलाओं ने यह सवाल पूछा है कि क्या उन्हें, कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसी पर टिप्पणी करते हुए, गीता कहती हैं, “टीकाकरण एक ऐसी चीज है जो हम सभी के लिए नई है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि वैक्सीन वायरस को दूर रखने में मदद करता है, लेकिन साथ ही कई डॉक्टर मां बनने वाली महिलाओं को सलाह दे रहे हैं। सरकारी दिशा-निदेशरें और चिकित्सा संगठनों का सुझाव है कि स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लेना चाहिए।”

गीता ने प्रेगनेंट महिलाओं से की यह अपील

गीता, जो ‘द ट्रेन’, ‘मिस्टर जो कार्वाल्हो’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं उन्होंने खुलासा किया कि वह भी सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश देने का इंतजार कर रही हैं। “अभी तक स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं पर टीके के प्रभावों पर पर्याप्त सबूत और अध्ययन नहीं किए गए हैं। मुझे डॉक्टरों ने भी अभी के लिए वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी है और मैं माताओं से परहेज करने का अनुरोध करूंगी जब तक हमारे पास इस संबंध में सरकार की ओर से कोई और घोषणा नहीं होती है।”

