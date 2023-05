झारखंड में 5 साल से छोटे बच्चों का अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना में इलाज

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अगर आधार में एनरोलमेंट नहीं है या फिर राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तब भी आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज किया जाएगा ।

अब झारखंड राज्य में बिना आधार कार्ड के भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (Ayushmaan Bharat Yojna) के तहत मुफ्त इलाज मिल सकता है। समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अगर आधार में एनरोलमेंट नहीं है या फिर राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तब भी आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज किया जाएगा। ऐसे बच्चों का इलाज अब उनके माता-पिता के राशन कार्ड के आधार पर भी किया जा सकेगा। अब तक अधिकतम एक वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए ही यह सहूलियत दी जाती थी। इस जानकारी की पुष्टि एनएचए के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा ने बुधवार को की (Treatment for children below 5 years under Ayushman Bharat Scheme)

अब तक केवल 1 साल तक के बच्चों को मिल रही थी यह सुविधा

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के सीईओ डॉ. शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक क्लेम के मामले में झारखंड की राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल को देशभर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इसके साथ ही रातू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में इस योजना के कार्यान्वयन का जायजा लिया। उन्होंने रांची सदर हॉस्पिटल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के तहत जिस तरह यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, उसी तरह का मॉडल देश के दूसरे अस्पतालों में भी लागू कराने का प्रयास होगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी 5 लाख रुपये तक का चिकित्सकीय लाभ मिल रहा है। इस राशि की सीमा जल्द ही बढ़ायी जाएगी। इसके साथ ही देशभर में आयुष्मान के तहत ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि अस्पतालों को इलाज के बदले मिलनेवाले पैकेज को और सुविधाजनक एवं तार्किक बनाया जाएगा, ताकि अस्पतालों को भी इस योजना के लाभांवितों के इलाज में सहूलियत हो।

(आईएएनएस)

