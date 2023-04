हैदराबाद में मिले ओमिक्रोन के 4 नये मामले, केन्या और सोमालिया से आए विदेशी यात्रियों की कोविड रिपोर्ट आयी पॉजिटिव

राज्य में मिले ओमिक्रोन संक्रमितों में से 3 लोग केन्या से हैं, जबकि चौथा व्यक्ति भारतीय है, जो एक 'हाई-रिस्कवाले' देश से आया था। (Omicron Cases In Telangana Update)

Omicron Cases In Telangana: तेलंगाना राज्य में ओमिक्रोन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को यहां राजधानी हैदराबाद में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित 4 नये मामलों की पुष्टि की गयी। बता दें कि इससे पहेल 3 और मामले सामने आए थे। इन नये मामलों के साथ राज्य में अब ओमिक्रोन वेरिएंट के सभी मामलों की संख्या 7 हो गयी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मिले ओमिक्रोन संक्रमितों में से 3 लोग केन्या से हैं, जबकि चौथा व्यक्ति भारतीय है, जो एक 'हाई-रिस्कवाले' देश से आया था। (Omicron Cases In Telangana Update In Hindi)

विदेशों से तेलंगाना पहुंचे सभी संक्रमित

आईएएनएस से बातचीत के दौरान तेलंगाना के सार्वजनिक जिला निदेशक डॉ. जी. श्रीनिवास राव ने कहा कि शहर में गुरुवार को ओमिक्रोन के 4 मामले मिले हैं जो विदेश से आए लोगों से जुड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को ओमिक्रोन के तीन मामले सामने आए थे। केन्या की 24 वर्षीय महिला और सोमालिया के 23 वर्षीय पुरुष नए वेरिएंट से संक्रमितपाए गए है। इनके साथ भारत आने वाले एक लड़के को भी ओमिक्रोन से संक्रमित पाया गया, लेकिन उसने अभी तक शहर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट से कोलकाता चला गया।

मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी संक्रमित लोग 12 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचे थे और जब एयरपोर्ट पर रैंडम आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए तो वे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। चूंकि वे 'जोखिम वाले' देशों के अलावा अन्य देशों से थे, इसलिए उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए।

केन्याई और सोमालियाई नागरिक ओमिक्रोन से संक्रमित पाए गए और दोनों शहर के टोली चौकी इलाके में पैरामाउंट कॉलोनी में मिले। उन्हें तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (टिम्स) में अलग-थलग रखा गया है। उनके संपर्को का भी पता लगाया गया। अधिकारी उन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों और दो अपार्टमेंट इमारतों के निवासियों की भी जांच कर रहे हैं, जहां ओमिक्रोन से संक्रमित दो लोग रुके थे।

(आईएएनएस)