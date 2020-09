पूर्व वित्त मंत्री और राजीनितक दिग्गज जसवंत सिंह का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, उनकी तबियत काफी समय से ख़राब चल रही थी। रविवार सुबह 6:55 बजे उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। रविवार सुबह कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। बता दें कि जसवंत सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जताया है। Also Read - नरेंद्र मोदी ने कहा फिट रहने के लिए खाता था ड्रमस्टिक के परांठे, जानें क्यों है सहजन इतना खास, पढ़ें मोरिंगा के सभी फायदे

Jaswant Singh Ji served our nation diligently, first as a soldier and later during his long association with politics. During Atal Ji's Government, he handled crucial portfolios and left a strong mark in the worlds of finance, defence and external affairs. Saddened by his demise.