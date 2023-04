अब केरल में मिले ओमिक्रोन के 5 मामले, स्क्रीनिंग में तेजी लाने के दिए गए निर्देश, उठाए जाएंगे ये भी कदम

Omicron Variant In Kerala: कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट भारत के तटीय राज्य केरल तक भी पहुंच चुका है। गुरुवार को राज्य में 5 ओमिक्रोन पॉजिटिव मामलों का पता चला। इन संक्रमितों के बारे में पता चलने के बाद ही केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में आनेवाले यात्रियों पर नज़र रखी जाए और स्क्रीनिंग बढ़ायी जाए। उन्होंने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की गति बढ़ाने के आदेश दिए जहां, विदेशी यात्रियों का आवागमन अधिक होता है। वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक भी बुलायी और मीटिंग के बाद मीडिया को स्वास्थ्य विभाग की रणनीति और राज्य में ओमिक्रोन मामलों की स्थित से जुड़ी जानकारियां दीं। (Omicron Variant Cases In Kerala In Hindi)

Kerala on Wednesday reported four more Omicron cases, and with this, the state's tally has reached five: State Health Minister Veena George pic.twitter.com/qf7vPAFAiM — ANI (@ANI) December 15, 2021