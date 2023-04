First Omicron Linked Death In US: अमेरिका में ओमिक्रोन से हुई पहली मौत, मृतक ने नहीं ली थी वैक्सीन

First Omicron Linked Death In US:अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि ओमिक्रोन कोरोना वेरिएंट के कारण राज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष थी और इसकी मृत्यु ओमिक्रोन वेरिएंट के चलते ही हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, इस व्यक्ति ने कोरोना वायरस वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। अमेरिका में ओमिक्रोन वेरिएंट से मृत्यु का यह पहला मामला है। यह मामला 6 दिसंबर को सामने आया था और यह ओमिक्रोन का पहला मामला था। काउंटी जज लीना हिडाल्गो (Lina Hidalgo) ने एक ट्वीट के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी। (First Omicron-linked death in US In Hindi)

Sad to report the first local fatality from the Omicron variant of COVID-19. A man in his 50’s from the eastern portion of Harris County who was not vaccinated. Please - get vaccinated and boosted. — Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) December 20, 2021