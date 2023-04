First Death Of Omicron Patient In India: देश में ओमिक्रोन संक्रमित पहले व्यक्ति की मौत, कुछ दिनों पहले नाइजिरिया से लौटा था महाराष्ट्र

First Death Of Omicron Patient In India: भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु (death due to Omicron) हो गयी है। मामला महाराष्ट्र के पुण शहर के पास का है। मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्र में रहने वाले एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बतायी जा रही है। मृतक कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron Variant) से संक्रमित था और स्थानीय यशवंतराव चौहान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 52 वर्षीय व्यक्ति कुछ दिन पहले ही नाइजीरिया से पुणे लौटा था जहां उसे ओमिक्रोन संक्रमित पाया गया। 28 दिसंबर को इस व्यक्ति की मृत्यु पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) के अस्पताल में ही हुई। बता दें कि यह भारत में ओमिक्रोन से संक्रमित पहला मरीज है जिसकी मृत्यु हई है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सामने आयी मृतक की NIV रिपोर्ट में पता चला कि मृतक व्यक्ति ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित था।