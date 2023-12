Covid death in Karnataka: बेंगलुरु में कोविड से हुई पहली मौत, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ''64 वर्षीय पुरुष की बेंगलुरु के मल्लिगे अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। यह ज्ञात नहीं था कि वह जेएन.1 कोविड वैरिएंट से प्रभावित था या नहीं।"

First Death due to new covid strain: कोरोना वायरस के नये वेरिएंट जेएन.1 से जुड़ीं खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बुधवार को कहा कि हाल के दिनों में कोविड से मौत का पहला मामला 15 दिसंबर को बेंगलुरु में हुआ था। हालांकि, राज्य की राजधानी में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''64 वर्षीय पुरुष की बेंगलुरु के मल्लिगे अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। यह ज्ञात नहीं था कि वह जेएन.1 कोविड वैरिएंट से प्रभावित था या नहीं।"

मृतक व्यक्ति था इन बीमारियोंं से भी पीड़ित

राज्य स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, "मरीज को कोविड-19 का पता चला था, और वह हृदय संबंधी समस्याओं, टीबी, बीपी और फेफड़ों की बीमारी और कई जटिलताओं से पीड़ित था।" गौरतलब है कि कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों और क्रोनिक बीमारियों के कारण कोविड मरीजों में मृत्यु का रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाता है।

नये साल की छुट्टियों से पहले आ सकती हैं नयी गाइडलाइंस

बेंगलुरु में नए साल के जश्न को प्रतिबंधित करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में स्थिति पर नजर रखने के बाद दिशानिर्देश जारी किए जायेंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। आइए प्रतीक्षा करें।

नया वैरिएंट अगस्त में पाया गया था और तीन महीने से बढ़ रहा है। यह वैरिएंट तेजी से फैलता है और ओमिक्रॉन वैरिएंट के समान है। हालांकि, यह घातक नहीं है और देश में इसके 20 मामले हैं।

