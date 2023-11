महाराष्ट्र के इस शहर में मिला जीका वायरस, 64 साल की बूढ़ी महिला में दिखे ये लक्षण

बता दें कि यह इस साल का पहला मामला है और मरीज एक 64 वर्षीय महिला है। येरवडा ( Yerawada) के प्रतीक नगर इलाके में रहने वाली इस महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि खुद स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है।

Zika Virus In Pune: महाराष्ट्र के आईटी हब कहे जाने वाले शहर पुणे से एक चौंकानेवाली खबर सामने आयी है। यहां ज़िका वायरस का एक मामला ( first patient of Zika virus) पाया गया है। बता दें कि यह इस साल का पहला मामला है और मरीज एक 64 वर्षीय महिला है। येरवडा ( Yerawada) के प्रतीक नगर इलाके में रहने वाली इस महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि खुद स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है।

64 वर्षीय इस महिला में ज़ीका वायरस से इंफेक्शन का पता लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले पिंपरी-चिंचवड इलाके में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस महिला ने भी हिस्सा लिया था। उसके कुछ समय बाद ही महिला में बुखार और बदन दर्द जैसी समस्याएं (Symptoms of Zika virus infection) दिखने लगीं। जब महिला को पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसे जीका वायरस से संक्रमित पाया गया। (Zika Virus case found in Pune in Hindi)

परिवार में एक और व्यक्ति संक्रमित

इस कार्यक्रम में केरल से आए बहुत से लोग भी शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, इस महिला से मिलने वाले अन्य लोगों को भी संक्रमण हो सकता है।

TRENDING NOW

महिला मरीज को अपना ध्यान रखने और तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दी गयी है। वहीं, जिस स्थान पर वायरस मिला वहां अधिकारियों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, परिवार में एक और महिला को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया लेकिन उसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखायी दिए।