First XE case found in Mumbai: मुंबई में मिला ओमिक्रोन के हाइब्रिड वेरिएंट XE का पहला केस, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है संक्रमित व्यक्ति

रैंडम चेकिंग के दौरान, महिला 2 मार्च को पॉजिटिव पाई गईं थी। वहीं, संक्रमित महिला को वैक्सीन की दोनों खुराकें प्राप्त हो चुकी हैं।

First XE case found in Mumbai: कोरोना वायरस के हाइब्रिड स्ट्रेन एक्सई ( hybrid mutant strain of Omicron) का पहला मामला बुधवार को सामने आया।ओमिक्रोन वेरिएंट के स्ट्रेन एक्सई से संक्रमित होने का पहला केस महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पाया गया है। बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की तरफ से शहर में एक्सई संक्रमित के मिलने की पुष्टि की गयी। बीएमसी के अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों के साथ काम करने वाली एक महिला कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कोविड एक्सई वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। बता दें कि, देश में एक्सई वेरिएंट का यह पहला मामला (XE Variant case in India) है।

One case of Omicron’s new sub-variant XE detected in Mumbai: BMC — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2022

10% तेज गति से फैलता है ओमिक्रोन का हाइब्रिड वेरिएंट

बता दें कि कोरोना का एक्सई वेरिएंट जिसे सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया, ओमिक्रोन वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन का एक स्ट्रेन है। शुरुआती संकेतों से यह पता चला है कि अन्य ओमिक्रोन म्यूटेशन की तुलना में एक्सई लगभग 10 प्रतिशत तेज गति से फैल सकता है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में 50 वर्षीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर को संक्रमित पाया गया है। इस महिला की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है और बताया जा रहा है कि एक फिल्म शूटिंग यूनिट में शामिल यह महिला 10 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका (south africa) से भारत आयी है। इनका पिछला यात्रा इतिहास नहीं था और प्रोटोकॉल के अनुसार, जब रैंडम चेकिंग की गयी तो इस महिला का कोविड टेस्ट निगेटिव ही आ रहा था।

बीएमसी के अनुसार, कुछ समय बाद सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स द्वारा नियमित परीक्षण के दौरान, महिला 2 मार्च को पॉजिटिव पाई गईं। महिला कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त कर चुकी है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें तुरंत बांद्रा इलाके में स्थित होटल ताज लैंड्स एंड में क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि स्पाइस हेल्थ द्वारा 24 घंटे के बाद किए गए उनके एक और टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई।

इसके बाद, उनकी रिपोटर्स के विश्लेषण से पता चला कि वह कोविड एक्सई वेरिएंट से संक्रमित हैं। उनकी स्थिति सामान्य है और उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण भी नहीं हैं।

मरीज में नहीं दिखे कोई लक्षण

यह स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने सीरो सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में परीक्षण किए गए 230 नमूनों में से एक था। कोविड के कापा वेरिएंट के भी एक मामले का पता चला है। नमूनों की जांच में ये मामले सामने आए। अन्य नमूनों में ओमिक्रोन वेरियंट पाया गया है, जबकि एक कापा और दूसरा एक्सई वेरिएंट पाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, नया एक्सई वेरिएंट दो अन्य ओमिक्रोन वेरिएंट्स, बीए.1 और बीए.2 का एक म्यूटेंट हाईब्रिड है और वैश्विक स्तर पर फैल रहे मामलों के लिए जिम्मेदार है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नया म्यूटेंट ओमिक्रोन के बीए.2 सब-वेरिएंट की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक ट्रांसमिसिबल (तेजी से फैलने वाला) है।

नए वेरिएंट का पहला मामला पाए जाने के बाद स्वास्थ्य हलकों में चिंता की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र अब रिकवरी की राह पर है और चल रही तीसरी लहर अपने अंतिम चरण में है, जो दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी।

अब तक, राज्य ने दो वर्षों में 78,74,582 कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमण के कारण 147,793 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह दोनों ही आंकड़े देश में सबसे अधिक हैं।

(आईएएनएस)

