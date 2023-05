Pfizer Vaccine For Children: छोटे बच्चों को 'फाइजर' वैक्सीन देने के लिए FDA एक्सपर्ट्स ने दी सलाह, डेटा में वैक्सीन को पाया गया सुरक्षित और प्रभावी

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि टीका अधिकृत किया जाता है, तो यह छोटे बच्चों के लिए कोविड की पहली वैक्सीन होगी। (FDA On Pfizer vaccine for children)

Pfizer vaccine for children: बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि बहुत छोटे बच्चों को नवंबर 2021 की शुरूआत तक वैक्सीन लेने के पात्र होंगे। इसके बाद अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानि एफडीए (Food and Drug Administration) के सलाहकारों ने मंगलवार को कहा कि वे 5 से 11 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर-बायोएनटेक द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयार हैं, जो इसी सप्ताह होने वाली है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, एफडीए की वैक्सीन और संबंधित जैविक उत्पाद सलाहकार समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या नहीं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि टीका अधिकृत किया जाता है, तो यह छोटे बच्चों के लिए कोविड की पहली वैक्सीन होगी। (FDA On Pfizer vaccine for children In Hindi)

डेटा में पाया गया वैक्सीन को सुरक्षित

मिली जानकारी के अनुसार, शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फौसी (Dr. Anthony Fauci) ने कहा कि अमेरिका में 5 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 28 मिलियन बच्चे नवंबर के पहले दो हफ्तों में अपना कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में डॉ. फौसी ने कहा कि आप अपने नियामक निर्णयों में एफडीए से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, न ही आप सीडीसी और उनके सलाहकारों से आगे निकलना चाहते हैं।

"लेकिन अगर आप उस डेटा को देखें जिसे सार्वजनिक किया गया है और कंपनी द्वारा घोषित किया गया है, तो डेटा प्रभावकारिता और सुरक्षा के रूप में अच्छा है।"

एफडीए की वेबसाइट पर सोमवार को पोस्ट किए गए एक दस्तावेज के अनुसार, फाइजर और उसके साथी बायोएनटेक ने कहा कि उनका टीका सुरक्षित है। यह विशेष आयु वर्ग के बच्चों में कोविड के खिलाफ 90.7 प्रतिशत तक प्रभावी है।

फाइजर और बायोएनटेक 5 से 11 साल के बच्चों के लिए 10 माइक्रोग्राम की दो खुराक वाली खुराक के एफडीए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) को लागू कर रहे हैं, जिसे तीन सप्ताह के अंतराल पर प्रशासित किया जाएगा।

टीका के सबसे आम दुष्प्रभाव दूसरी खुराक के बाद हो सकते है,जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द, थकान और सिरदर्द महसूस होना। एफडीए के अनुसार, टीके से जुड़ी कोई गंभीर प्रतिकूल घटना नहीं दिखी है। मॉडर्ना ने सोमवार को यह भी घोषणा की है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराक 28 दिनों के अलावा एक मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। चरण 2/3 अध्ययन, जिसे किडकोव अध्ययन कहा जाता है, उसने 4,700 से अधिक प्रतिभागियों को मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन, एमआरएनए-1273 की दो 50 माइक्रोग्राम खुराक दी, जो वयस्कों के लिए अधिकृत आधी खुराक है। मॉडर्न के अनुसार, अंतरिम विश्लेषण ने 28 दिनों के अलावा दो खुराक देने के बाद मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया दिखाई। सबसे आम दुष्प्रभाव

इंजेक्शन की जगह पर थकान

सिरदर्द

बुखार

दर्द

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (एएपी) द्वारा सोमवार को अपडेट किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार,

अमेरिका में, 2020 की शुरूआत में महामारी की शुरूआत के बाद से लगभग 6.3 मिलियन बच्चों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है।

पिछले एक सप्ताह में लगभग 118,000 बच्चों के कोविड-19 मामले सामने आए।

एएपी के अनुसार, साप्ताहिक मामलों में 2 सितंबर के सप्ताह में लगभग 252,000 बच्चों के मामलों में कमी आई है, लेकिन कुल 118,000 नए मामले निदान किए गए बच्चों की अत्यंत उच्च संख्या बनी हुई हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मामलों में वृद्धि को रोकने और वायरस को अन्य कमजोर समूहों में फैलने से रोकने के प्रयास में जल्द से जल्द बच्चों को कोविड के खिलाफ टीका लगाने पर जोर दिया है।

(आईएएनएस)

