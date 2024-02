Ameen Sayani Death News: रेडियो जगत में अपनी आवाज से खास पहचान बनानेवाले अमीन सयानी का निधन हो गया। आकाशवाणी और विविध भारती के सबसे मशहूर अनाउंसर और टॉक शो होस्ट अमीन सयानी का मंगलवार को निधन (Ameen Sayani Death Cause) हो गया। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक (Ameen Sayani heart attack) बताया जा रहा है। अमीन‌ सयानी के बेटे राजिल सयानी ने मीडिया से बात करके इस खबर की पुष्टि की। विविध भारती की आवाज कहे जाने वाले अमीन सयानी की मृत्यु से उनके फैंस के बीच दुख की लहर है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी मशहूर टॉक शो होस्ट और रेडियो प्रस्तुतकर्ता अमीन सयानी को श्रद्धांजलि दी।