नोएडा-गुरुग्राम समेत यूपी और हरियाणा के कई शहरों में फेस मास्क हुआ अनिवार्य, सरकार हुई सख्त

भारत में पिछले 24 घंटे में 90 फीसदी बढ़े कोरोना के मामले। जिसे देखते हुए अब यूपी सरकार सख्त हो गई है और इसलिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

भारत में कोरोना वायरस (Covid-19 in india) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो, कोरोना के 1247 मामले सामने आए हैं और ये कल की तुलना में कम है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली और एनसीआर की है लेकिन अब इसमें दिल्ली से सटे हरियाणा के कुछ शहर भी शामिल हो गए हैं। दरअसल, नोएडा और गाजिबाद के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी देखते हुए यूपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी राज्य के कई शहरों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। कल जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ और एनसीआर के छह जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था वहीं, अब गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झझर में भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

यूपी में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना

खबरों की मानें तो, पिछले 24 घंटों में गौतम बौद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इस देख कर सरकार ने गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल (Face mask is again mandatory in noida) अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सरकार एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट हो गई है। इसलिए हर किसी के लिए कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा जा रहा है।

पिछले 24 घंटे में 90 फीसदी हुए कोरोना के मामले

बता दें कि भारत में कल एक हजार से ज्यादा केस आए थे तो, आज 2 हजार से ज्यादा केस हैं। जैसे कि रविवार को 1150 केस थे तो अब 2183 मामले हैं। इस तरह रोजान केस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़े आगे बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में 214 मौतें दर्ज की गईं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बैकलॉग डेटा के अतिरिक्त मौतों की संख्या को संशोधित किया गया था या नहीं। जहां डेली पॉजिटिविटी रेट .83 प्रतिशत है, वहीं साप्ताहिक सकारात्मकता दर .32 प्रतिशत है।

इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर से एक चिंताजनक उछाल देखा गया है। ये तब हुआ है जब मास्क के इस्तेमाल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग दो साल के अंतराल के बाद शहर के स्कूलों में कक्षाएं पूरी तरह से फिर से शुरू हो गई थीं लेकिन अब कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी ने अपने मौजूदा स्पाइक में 517 मामले दर्ज किए और चिंता यही जताई जा रही है कि ये स्थिति आगे चल कर और खराब हो सकती है। हालांकि सभी राज्यों में, केरल ने सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। यहां 940 केस दर्ज किए गए हैं।

देश भर में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के प्रतिबंधों में ढील दी गई थी क्योंकि जनवरी में तीसरी लहर के बाद संक्रमण में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन इस दौरान कोरोना मामलो में बढ़ोतरी होना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि कहीं भारत में ये कोरोना की चौथी लहर की तरफ तो नहीं।