विशेषज्ञों ने कहा, देश में मार्च में ओमिक्रोन के मामले हो जाएंगे कम, अप्रैल के बाद तीसरी लहर का अंत संभव

कोविड-19 महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. शशांक जोशी ने कहा कि मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में ओमिक्रोन का संक्रमण दक्षिण अफ्रीकी पैटर्न पर फैलते देखा गया है। उम्मीद है कि जितनी तेजी से इस वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर आई है, उतनी ही तेजी से चली भी जाएगी।

Omicron in India: देश में ओमिक्रोन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि फरवरी के मध्य तक ओमिक्रोन के मामले चरम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर (Corona third wave) का अंत हो जाने की संभावना है। कोरोना महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. शशांक जोशी का कहना है कि मुंबई और दिल्ली में ओमिक्रोन का संक्रमण (Omicron infection) दक्षिण अफ्रीकी पैटर्न पर फैलते देखा गया है। उन्होंने कहा, "यह बेशक बहुत तेजी से आई विस्फोटक लहर की तरह है, लेकिन उम्मीद है कि जितनी तेजी से ओमिक्रोन की लहर आई है, उतनी ही तेजी से जाएगी भी। ओमिक्रोन के मामले मुंबई (Omicron in Maharashtra) में अधिक हैं और हो सकता है कि इसका संक्रमण पूरे महाराष्ट्र में फरवरी के पहले सप्ताह तक चरम पर हो।"

क्या फरवरी में ओमिक्रोन के मामले चरम पर होंगे?

मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. शशांक जोशी ने कहा, "भारत के अधिकांश हिस्सों में ओमिक्रोन के मामले पहली से 15 फरवरी के बीच चरम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मार्च में मामले बहुत कम हो जाएंगे और उम्मीद है कि अप्रैल के बाद भारत को महामारी के कारण आ रहे व्यवधानों से मुक्त हो जाना चाहिए।"

भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल के अनुमानों में दावा किया है कि देश में जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में एक दिन में लगभग 10 लाख से अधिक कोरोना के मामले देखे जाने की संभावना है। उस समय तीसरी लहर चरम पर पहुंच सकती है।

कोविड मामले कम होने से तीसरी लहर का होगा अंत

डॉ. जोशी ने यह भी कहा कि तीसरी लहर का शिखर अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होगा। मामलों में कमी से भारत में तीसरी लहर का अंत भी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2,38,018 नए मामले आए और कुल 310 मौतों की रिपोर्ट मिली है। हालांकि, ताजा कोरोना मामलों में पर्याप्त कमी देखी गई है। सोमवार को देश में 2,58,089 नए मामले सामने आए थे और 385 मौतें हुई थीं। देशभर में ओमिक्रोन के मामलों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 8,891 हो गई है, जो सोमवार से 8.31 प्रतिशत अधिक है।

सोर्स: (आईएएनएस)

