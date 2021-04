Vaccination for Covid Recovered Patients: कोरोना के मामले देश (Coronavirus in India) में भयानक रूप से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद ही डराने वाली है। कई लोग कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग रोज हार रहे हैं, तो कुछ स्वस्थ भी हो रहे हैं। टीकाकरण अभियान (Vaccination) भी देश के हर राज्य में जारी है। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो लोग ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, वे वैक्सीनेशन (Vaccination) के लिए जल्दीबाजी ना मचाएं। Also Read - Covid-19 & Pregnancy: कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला ने दिया स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म

कोरोना से स्वस्थ हुए लोग कब लगाएं वैक्सीन?

कोरोना संक्रमित मरीज वैक्सीनेशन (Vaccination for Covid Recovered Patients) करा सकते हैं, मगर पूरी तरह स्वस्थ्य होने के चार से आठ सप्ताह के बाद । इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त त्रिपाठी ने बुधवार को प्रदेश के सभी कलेक्टर, सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निर्देश देते हुए बताया है कि पूरे प्रदेश से यह बात सामने आई है कि कोविड -19 के उत्तरजीवियों एवं जिलों के स्वास्थ्य अमलों के मन में यह संशय है कि कोविड-19 पुष्ट रोगियों के रिकवरी के बाद कोविड-19 टीकाकरण कब (Immunization for Covid recover patient) कराया जाना उचित है।

उन्होंने कहा है कि यह साक्ष्य आधारित है कि कोविड -19 संक्रमण (Corona infection) के इतिहास वाले रोगियों को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के पर्याप्त विकास हेतु कोविड टीकाकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के उपरान्त रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की जानकारी एवं सुरक्षा अवधि प्रमाणित नहीं है। कोविड-19 से ठीक हो चुके रोगियों के लक्षण समाप्ति, रिकवरी के चार से आठ सप्ताह के उपरान्त कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

स्रोत: (IANS Hindi)