एक्सरसाइज करने से कम हो सकता है कैंसर का रिस्क, स्टडी में बताया गया केवल इतने मिनटों का वर्कआउट भी है काफी

एक नयी स्टडी के अनुसार, थोड़ी देर कसरत करने से भी कैंसर और हार्ट डिजिजेज का रिस्क भी कम होता है।

Exercise and risk of cancer: एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ पाने का एक अच्छा तरीका है जो कई बीमारियों से बचाने के साथ-साथ आपको फिट और एक्टिव रहने में भी मदद करती है। वहीं, एक नयी स्टडी की मानें तो एक्सरसाइज करने से कैंसर के लास्ट स्टेज ( Last stage of cancer) तक फायदा हो सकता है। इस स्टडी के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर (prostate cancer) के मरीजों में ट्यूमर को बढ़ने से रोकन के लिए एक्सराइज बहुत काम आ सकती है। इस स्टडी के मुताबिक थोड़ी देर की एक्सरसाइज भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। (Can Exercise lowers risk of cancer in Hindi)

इस स्टडी में दावा किया गया है कि कभी कभार एक्सरसाइज करने वाले लोगों में भी एंटी-कैंसर प्रोटीन्स (anti-cancer proteins) का निर्माण होता है जो कैंसर वाली गांठ या ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। बता दें कि, फिजिकल एक्टिविटीज से कैंसर का रिस्क ( lower risks of cancer) कम होने के दावे इससे पहले भी कई स्टडीज में किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक्सरसाइज करने से ना केवल कई प्रकार के कैंसर्स का रिस्क कम होता है बल्कि, कसरत करने से कैंसर के मरीजों को भी इससे फायदा होता है। कसरत करने से कैंसर के लक्षण गम्भीर होने से रोकने में मदद होती है। हालांकि, इस विषय पर लगातार रिसर्च की जा रही है। (Why exercising is important for cancer patients)

कैंसर का रिस्क कम करने के लिए कितनी देर करनी चाहिए कसरत (workout for cancer patients)

कुछ समय पहले जर्नल नेचर में प्रकाशित इस स्टडी में कहा गया कि, हेल्दी बनने के लिए बहुत कठिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पर 5 मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से भी कैंसर को गम्भीर होने से रोका जा सकता है। थोड़ी देर कसरत करने से भी कैंसर और हार्ट डिजिजेज का रिस्कभी कम होता है। (Benefits of workout for cancer patients)

शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी इस बारे में और भी रिसर्च की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैंसर के मरीजों के लिए वर्कआउट कैसे असरदार है। लेकिन, अब तक जो स्टडीज हुई हैं उनके आधार पर कैंसर मरीजों को जल्द ठीक होने के लिए डॉक्टर्स एक्सरसाइज की सलाह दे सकते हैं। इस स्टडी के निष्कर्ष ना केवल प्रोस्टेट कैंसर बल्कि, हर तरह के बीमारियों के मरीजों से जुड़े हुए और उन्हें उनकी बीमारी के लक्षणों से आराम पाने में एक्सरसाइज काफी मददगार साबित हो सकती है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर एक व्यक्ति दिन में 20 मिनट भी एक्सरसाइज करता है तो उसे इससे फायदा हो सकता है।

