Eknath Gaikwad Death: कोरोना वायरस संक्रमण के कारण महाराष्ट्र के राजनेका एकनाथ गायकवाड (Eknath Gaikwad) का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, गायकवाड पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी (Breach Candy) अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां, उनका कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में गायकवाड़ ने बुधवार सुबह 10 बजे अपनी आखिरी सांसे लीं। (Eknath Gaikwad Death in Hindi) Also Read - महाराष्ट्र में 18-45 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए 12 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता , राज्य ने की बिना शर्त अतिरिक्त टीके की मांग

Also Read - Covid-19 Death in India: भारत के इन 10 राज्यों में कोरोना से हुई 86 प्रतिशत मौतें, महाराष्ट्र और दिल्ली टॉप पर

Former Congress MP and party’s senior leader Eknath Gaikwad passes away in Mumbai. He was state minister Varsha Gaikwad’s father. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना के 63,729 नए मामले आए सामने , और 398 मौतें,मुंबई शहर में रिकॉर्ड की गयीं सबसे अधिक मौतें

मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सांसद के तौर पर एकनाथ गायकवाड की लोकप्रियता काफी अधिक थी। बता दें कि एकनाथ गायकवाड, महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड के पिता थे। एकनाथ गायकवाड एक पूर्व सांसद, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में एकनाथ गायकवाड़ की भूमिका और उनका योगदान बहुत अहम है। एकनाथ गायकवाड की अकस्मात मृत्यु से मुंबई प्रदेश कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने एकनाथ गायकवाड के निधन पर दुख प्रकट किया है।

My heartfelt condolences on the demise of Senior Congress leader #EknathGaikwad Ji. He was a great and excellent leader, May his near and dear ones find comfort in this time of Grief. Rest In Peace pic.twitter.com/m6SyEm2UY2

— Mohammad Arif Naseem khan (@naseemkhaninc) April 28, 2021