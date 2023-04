नयी स्टडी का दावा, बच्चों के लिए 91 फीसदी सुरक्षित है फाइजर की कोरोना वैक्सीन, अमेरिका में 5-11 आयु वर्ग के बच्चों को लगायी जा रही है यही वैक्सीन

एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि बच्चों पर फाइजर की कोरोना वैक्सीन काफी कारगर है। (Efficiency Of Covid Vaccine For Children)

Efficiency Of Covid Vaccine For Children:कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुनियाभर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरो से चलाया जा रहा है। इस बीच बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने और उनका वैक्सीनेशन करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लेकिन, इस बीच वैक्सीन के प्रभावी होने से जुड़े सवाल अक्सर उठते रहते हैं। इस बीच एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि बच्चों पर फाइजर की कोरोना वैक्सीन काफी कारगर है। (Efficiency Of Covid Vaccine For Children In Hindi)

बता दें कि, अमेरिका के ड्रग नियामक संस्था द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका में नवंबर महीने मेंबच्चों के वैक्सीनेशन्स शुरू हो गए हैं। वहां 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम उम्र के तकरीबन 50 लाख बच्चों को फाइजर की यह वैक्सीन लगायी गयी है। अमेरिका की खाद्य और दवा नियामक संंस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार बच्चों में यह वैक्सीन 91 प्रतिशत तक प्रभावी पायी गयी है। इसके साथ ही बच्चों में वायरस का सामना करने वाली एंटीबॉडीज का स्तर भी बड़ों की तरह ही देखा गया। (Efficiency Of Covid Vaccine For Children)

बच्चों में नहीं दिखे वैक्सीन के कोई साइड-इफेक्ट्स

स्टडी में ऐसे दावे किए गए हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन के दौरान वैक्सीन लेने वाले बच्चों में किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है। बता दें कि 12-17 साल के आयु वर्ग के बच्चों को अमेरिका में काफी समय पहले ही कोरोना का टीका लगाने की अनुमति दी जा चुकी है वहीं, नवंबर महीने से 11 वर्ष से छोटे बच्चों को भी कोविड की वैक्सीन लगायी जा रही है। यहां 5 वर्ष से अधिक उम्र के और 11 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के लिए फाइजर-बॉयोएनटेक (Pfizer-BioNTech) की वैक्सीन को मंजूरी दी गयी है। जिसके तहत इन बच्चों को किड-साइज डोज देने की अनुमति मिली है, दो 12 साल से बड़े बच्चों को दी जाने वाली खुराक का एक तिहाई हिस्सा होगा।