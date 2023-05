Unknown Chemicals In E-Cigarettes: स्टडी का दावा, ई-सिगरेट नहीं है सुरक्षित, इसमें छुपे हो सकते हैं कीटनाशक और खतरनाक केमिकल्स

हाल ही में जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार, भले ही ई-सिगरेट में सिगरेट के दूषित तत्व बहुत कम होते हैं लेकिन, इसे सिगरेट का एक सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता।

Unknown Chemicals In E-Cigarettes:ई-सिगरेट का सेवन आजकल बहुत-से लोग करते हैं और खासकर, युवाओं में ई-सिगरेट के उपयोग का चलन अधिक है। ई-सिगरेट को पारंपरिक धूम्रपान की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में माना जाता है और इसीलिए बहुत से लोगों ने साधारण सिगरेट को छोड़कर ई-सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि, यह समझना पूरी तरह से भ्रामक हो सकता है कि ई-सिगरेट सुरक्षित है। दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार, वेपिंग एरोसोल में लगभग 2,000 प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जिनमें से अधिकांश औद्योगिक रसायनों और कैफीन सहित कुछ ऐसे रसायन भी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। (Unknown Chemicals In E-Cigarettes In Hindi)

क्यों असुरक्षित है ई-सिगरेट का इस्तेमाल !

हाल ही में जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च के मुताबिक, भले ही ई-सिगरेट में साधारण सिगरेट की तुलना में दूषित तत्व बहुत कम होते हैं और इसे सिगरेट के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में विपणन किया जाता है क्योंकि वे दहन के नीचे के तापमान पर काम करते हैं, यह सुझाव देने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वेपिंग सिगरेट पीना बेहतर है। यह रेखांकित करता है कि जो लोग वेपिंग करते हैं वे एक ऐसे उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं जिसका जोखिम अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है और वे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव वाले रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं। स्टडी ने 6 संभावित हानिकारक पदार्थों की पहचान की, जिनमें-

3 केमिकल्स रसायन शामिल हैं जो पहले कभी ई-सिगरेट में नहीं पाए गए थे।

इसमें 4 उत्पादों में से दो में उत्तेजक कैफीन शामिल है।

स्टडी में यह भी कहा गया कि, कैफीन पहले ई-सिगरेट में पाया गया है, लेकिन केवल कॉफी और चॉकलेट जैसे कैफीन-उन्मुख स्वादों में आते हैं। यह धूम्रपान करने वालों को एक अतिरिक्त किक देने के लिए जानबूझकर, बिना खुलासा किए निर्माताओं द्वारा इसे जोड़ने के कारण हो सकता है।

कैफीन के अलावा, शोधकर्ताओं ने तीन औद्योगिक रसायनों, एक कीटनाशक, और स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए 2 केमिकल्स को संभावित जहरीले प्रभाव और श्वसन जलन से जोड़कर ।

ई-सिगरेट में हो सकते हैं कीटनाशक

शोध में वाष्प तरल में हजारों अज्ञात रसायन पाए गए और एरोसोल में यौगिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा, आमतौर पर दहन से जुड़े संघनित हाइड्रोकार्बन जैसे यौगिकों का भी पता लगाया गया था, जो निर्माताओं ने दावा किया था कि वेपिंग के दौरान नहीं हो रहा है। पारंपरिक सिगरेट में, दहन के दौरान उत्पन्न संघनित हाइड्रोकार्बन विषाक्त होते हैं।

ई-सिगरेट पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का शोध पहले के अध्ययनों से अलग है, जिसमें पारंपरिक सिगरेट में पाए जाने वाले खतरनाक रसायनों के प्रमाण के लिए विशेष रूप से देखा गया है। नए शोध में वाष्प तरल और एरोसोल दोनों में रसायनों की पूरी श्रृंखला का पता लगाने के लिए एक गैर-लक्षित विश्लेषण शामिल है।

शोध में क्रोमैटोग्राफी/उच्च-रिजॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ वाइप के नमूनों का परीक्षण शामिल था, एक रासायनिक फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो आमतौर पर अपशिष्ट जल, भोजन और रक्त में कार्बनिक यौगिकों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका स्वाद एमआई-साल्ट, वूस, जूल और ब्लू द्वारा बेचे जाने वाले तंबाकू के स्वाद वाले तरल पदार्थों की तरह था, भले ही वेपिंग उत्पाद सैकड़ों स्वादों में उपलब्ध हों।

(आईएएनएस)

