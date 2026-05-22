इबोला वायरस का असर: दिल्ली में होने वाले भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन को टाला गया

भारत और अफ्रीकी देशों के बीच होने वाली फोरम सम्मित को टाल दिया है और उसके पीछे के कारण को कांगो व युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों में तेजी से बढ़ रहे इबोला वायरस को बताया जा रहा है। यह बैठक दोबार कब रखी जाएगी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 22, 2026 1:32 PM IST

ebola risk india africa summit postponed (Image credit: chatgpt)

उधर अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इधर दूसरे देशों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोविड-19 का डर अभी लोगों को मन से निकला नहीं है, कि अब इबोला ने डराना शुरू कर दिया है। भारत का स्वास्थ्य विभाग भी इबोला पर कड़ी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इबोला भारत में एंट्री कर गया और फैलना शुरु हो गया तो कड़ी तबाती मचा सकता है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है, कि इबोला की एंट्री किसी भी हालत में भारत में नहीं होनी चाहिए और उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को खास एडवाइजरी देने व सावधान रहने जैसे जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां तक कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच होने वाली एक बड़ी शिखर स्म्मेलन को भी टाल दिया गया है।

इबोला के डर से उठाया गया कदम

28 से 31 मई को भारत और अफ्रीकी देशों के बीच चौथी बैठक (Fourth India-Africa Forum Summit) होनी थी, लेकिन अफ्रीकी देशों में बढ़ते इबोला का बढ़ता खतरा देखते हुए उसे टालना पड़ा है। भारत में इबोला फैलने के खतरे को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अनुमान है कि इबोला के मामले कंट्रोल होने के बाद इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाए, लेकिन फिलहाल इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कई गई है।

बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा

सीडीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इबोला के इस आउटब्रेक से कांगो और युगांडा में मौत का आंकड़ा लगभग 148 के आसपास जा चुका है, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में ही हैं, जबकि युगांडा में मौत के मामले बहुत ही कम देखे गए हैं। कुल मामलों की बात करें तो कांगो में 573 संदिग्ध मामले हैं, जिनमें 51 कन्फर्म मामले हैं और वहीं युगांडा में 2 कन्फर्म मामले हैं।

इबोला के लिए वैक्सीन और ट्रीटमेंट

इबोला के कई अलग-अलग स्ट्र्रेन यानी प्रकार होते हैं, जिनमें कुछ के लिए ट्रीटमेंट और वैक्सीन उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो और युगांडा में जो इबोला फैल रहा है वह बंडीबुग्यो स्ट्रेन (Bundibugyo virus) है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन या परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। बंडीबुग्यो स्ट्रेन इबोला के बहुत दुर्लभ प्रकारों में से एक है।