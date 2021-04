Dr. Fauci on Covid Crisis in India in Hindi: कोरोनावायरस के कारण देश (Coronavirus in India) के हालत हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश की हेल्थ सिस्टम डगमगा सी गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका, इटली को भी पीछे छोड़ देंगे। रोज लाखों नए कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) का ये भयावह रूप देखकर अमेरिका के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मेडिकल कंसल्टेंट डॉ. एंथनी फॉसी (Dr. Anthony Fauci) का कहना है कि कोरोनावायरस के मामले में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके लिए डॉ. फॉसी ने दुनिया के कई अमीर देशों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने सही समय पर भारत को मदद ना पहुंचाकर, इसे कोरोना से लड़ने में असफल (Dr. Fauci on Covid Crisis in India in Hindi) बनाया है। इस समय हर अमीर देश को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि वे संकट की घड़ी में मदद करें। Also Read - हेल्दी लाइफ के लिए भारत के लोगों की ये 7 पुरानी आदतें आज भी हैं मददगार, अब लोग अपना रहे हैं इन्हें दोबारा

भारत में दिख रहे हैं कई कोरोना वैरिएंट

डॉ. फॉसी ने कहा कि भारत में कई तरह के कोरोना वैरिएंट भी देखने को मिले हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन का असर क्या होगा, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। भारत में फिलहाल अन्य देशों की तुलना में हर दिन नए और अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बाइडन प्रशासन के अनुसार, भारत की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है। ये मदद ऑक्सीजन, दवाओं के रूप में भी हो सकती है। Also Read - महाराष्ट्र में कोविड के 67,160 नए मामले, 676 मौतें, दिल्ली में भी कोरोना का आतंक जारी, 1 दिन में 357 मौतें

डॉ. फॉसी ने कहा, दुनिया ने भारत को असफल बनाया

डॉ. फॉसी ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि विश्व और कुछ अमीर देशों ने विशेष रूप से भारत को कोरोना मामले में असफल बनाया है, क्योंकि देश में प्रतिदिन कोविड-19 मामले और मौतें की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉ. फॉसी ने द गार्डियन में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सभी देश एक साथ आने में विफल रहे हैं। अभी भारत को इस कोरोना संकट का सामना करने में मदद करने की जरूरत है, जिससे देश अभी जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत ने 3.60 लाख से अधिक ताजा कोविड-19 के मामले दर्ज किए और 3 हजार से अधिक मौतें हुई हैं, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। Also Read - महाराष्ट्र में कोरोनावायरस मचा रहा आतंक, लगातार बिगड़ते हालात के कारण 1 मई तक लागू हुए सख्त नियम

दुनिया का एकजुट होना जरूरी

डॉ. फॉसी ने कहा कि दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है और भारत जिस त्रासदी से गुजर रहा है, उसमें मदद करने की जरूरत है। साथ ही कई अमीर देश भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में विफल रहा है। इन हालातों में वैश्विक स्तर पर दुनिया को एकजुट होना चाहिए। गार्डियन ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए डॉ. फॉसी ने कहा कि भारत की स्थिति वैश्विक असमानता का एक उदाहरण है। भारत के कोविड-19 की मौत ने बुधवार को 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक जिम्मेदारी है, जिसे समृद्ध देशों को सोचने-समझने की जरूरत है। अभी यह एक भयानक दुखद स्थिति है, जहां लोग मर रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड्स नहीं हैं। हमें आगे आकर कोशिश करनी होगी, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक इक्विटी प्राप्त हो सके।’

भारत को मदद करने आगे आए ये देश

भारत को मदद पहुंचाने की घोषणा कई देशों ने की है। इन देशों में शामिल हैं- जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रोमानिया, लक्समबर्ग, आयरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन। फ्रांस ने कहा है कि वह इस सप्ताह के अंत तक भारत को मदद देने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर, लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर, वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सा आपूर्ति भेज रहा है। 40 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के एक समूह ने कोरोनावायरस महामारी संकट में भारत की मदद करने के लिए एक वैश्विक टास्क फोर्स का गठन भी किया है।

