अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (AIIMS Delhi) में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज राय ने वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण अब कोरोनावायरस से भी बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि दूषित हवाएं बुजुर्गों, फेफड़े और हृदय रोगों से ग्रसित मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कोरोनावायरस से ठीक हो चुके मरीजों के लिए अति संवेदनशील होती हैं।

Elderlies, patients with lung & heart problems, COVID-recovered patients, and pregnant women are very much susceptible to such kind of poor air quality. Air pollution is now a much bigger threat than COVID: Dr. Ambuj Roy, professor of Cardiology at AIIMS pic.twitter.com/9zWQJFOT3z — ANI (@ANI) November 6, 2021