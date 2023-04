AIIMS प्रमुख रणदीप गुलेरिया का बयान, ओमिक्रोन संक्रमितों को नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की जरूरत

डॉ.गुलेरिया ने कहा कि, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पैनिक होकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां खरीदने का काम ना करें, यह अनावश्यक तरीके हैं जिनमें समय और पैसे की बर्बादी होती है।

Dr. Randeep Guleria on Omicron scare:कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन के मामलों (Cases Of Omicron Variant in India) की संख्या अब भारत में 900 तक पहुंच गयी है। ओमिक्रोन संक्रमण के प्रसार की गति पुराने वेरिएंट्स की तुलना में 3 गुना अधिक है और इसीलिए ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के साथ देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने से जुड़ी अटकलें भी लगायी जा रही हैं। इस बीच AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि, “ओमिक्रोन वेरिएंट के जो भी मामले अब तक सामने आए हैं उनमें मरीजों में हल्के लक्षण दिखायी दिए हैं और ऐसा अनुमान है कि इन तरह के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत अधिक नहीं पड़ेगी। ( AIIMS Director Dr. Randeep Guleria on Omicron scare in Hindi.)

घबराएं नहीं, बस सावधानी बरतें

डॉ. गुलेरिया ने कहा ओमिक्रोन वेरिएंट से भयभीत ना हों बल्कि, सावधान और सतर्क रहें। एक वीडियो मैसेज के जरिए डॉ.गुलेरिया ने कहा कि, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पैनिक होकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां खरीदने का काम ना करें, यह अनावश्यक तरीके हैं जिनमें समय और पैसे की बर्बादी होती है। पिछली लहर के दौरान ऐसी स्थिति देखी गयी कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर (Oxygen Cylinder) खरीद रहे थे। लेकिन, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि एक देश के तौर पर हम कोरोना वायरस के मामलों में आने वाले अछाल और उसके परिणामों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

अपने वीडियो में डॉ. गुलेरिया ने कहा, भले ही ओमिक्रोन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है लेकिन लोगों को इससे घबराएं नहीं,बस सावधान रहें और एहतियात बरतें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक होने के बदले सतर्क रहें। डॉ गुलेरिया ने कहा कि हम सभी को समझकर व्यवहार करना होगा कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, फिर भी हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं।

TRENDING NOW

RECOMMENDED STORIES