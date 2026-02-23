Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Dipika Kakar Diagnosed With Stomach Cyst After Fighting Liver Cancer : ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। दीपिका कक्कड़ को साल 2025 में लिवर में कैंसर ट्यूमर हुआ था। दीपिका के लिवर कैंसर का इलाज अभी चल ही रहा था कि अब उनके पेट में एक गांठ हो गई है। दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर एक व्लॉग शेयर करके इस बात की जानकारी खुद दी है। शोएब ने व्लॉग में बताया कि दीपिका के पेट की गांठ का डॉक्टर एक छोटा सा प्रोसेसर करेंगे, जिसमें सिस्ट को जलाया जाएगा।
शोएब ने व्लॉग में कहा- "कल तक सब ठीक था। अकरम के घर गए, वहां से आए। इसको थोड़ा सा पेट में दो दिन से दर्द था और कल रात में फिर ज्यादा हुआ। और फिर रात में डॉक्टर के पास गए। इस दौरान डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला। सीटी स्कैन से पता चला कि इसको फिर से वापस से...थोड़ा सा इसको सिस्ट बोल लो या जो भी बोल लो 13mm का सिस्ट हो गया है। अभी के लिए इसे सिस्ट ही बोल रहे हैं।" एक्टर ने यह भी बताया कि पेट की गांठ का इलाज अब सर्जरी के जरिए ही होगा।
व्लॉग में अपना दर्द बयां करते हुए दीपिका कक्कड़ ने यह भी बताया कि वो लंबे समय से कंधे के दर्द से जूझ रही हैं। अब व्लॉग में दीपिका ने कहा-'बहुत छोटा है सिस्ट। पेट के साथ कंधे में भी दो दिन से दर्द महसूस कर रहा है। इसलिए वो हम दोनों के लिए अलार्मिंग था कि कंधे में दर्द और वापस से वही... हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि बाईं तरफ जो दर्द है, वो सिस्ट की वजह से नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, पता नहीं, लेकिन सीटी में सब नॉर्मल निकला है, सिवाय पेट में गांठ के।'
दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा- 'पेट में गांठ का पता चलने के बाद इस नतीजे पर डॉक्टर पहुंचे हैं कि इसको हम ट्रीट करेंगे, लेकिन कोई बड़ी सर्जरी नहीं होगी। लेकिन सुईं के जरिए वो अंदर जो छोटा सा सिस्ट है, उसे बर्न करेंगे। लेकिन तीन से चार दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। मंगलवार को प्रोसेसर होगा। दुआ करिएगा कि ये भी अच्छे से हो जाए।'
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपिका कक्कड़ को मई 2025 में पेट में दर्द हुआ था। इस दर्द के बाद भी उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली थी। इस स्कैन के दौरान डॉक्टर ने दीपिका कक्कड़ को बताया था कि उनके लिवर में ट्यूमर है। यह ट्यूमर कैंसर वाला था और स्टेज 2 का था। लिवर कैंसर का पता लगने के बाद जून 2025 में दीपिका की 14 घंटे तक एक सर्जरी चली थी। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने दीपिका के लिवर का 22% हिस्सा काटकर निकाला था। सर्जरी के कुछ समय के बाद डॉक्टर ने बताया था कि दीपिका का कैंसर ठीक हो चुका है, पर वह दोबारा न निकले इसलिए एक्ट्रेस ने दो साल की ओरल टारगेटेड थैरेपी दी जाएगी। दीपिका अभी वो थेरेपी ले ही रही थीं कि उन्हें अब पेट की गांठ का पता चला है।
