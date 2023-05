डायबिटीज की यह दवा कम करती है कोरोना संक्रमण का रिस्क, स्टडी में किया गया दावा

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दवा कोरोना संक्रमण की जटिलताओं को कम कर सकती है। (Diabetes drug may reduce covid complications)

Diabetes drug may reduce covid complications: टाइप 2 डायबिटीज और अधिक वजन की समस्या से पीड़ित लोगों को दी जानेवाली दवा कोरोना संक्रमण से बचा सकती है। एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि डायबिटीज की दवा ग्लूकागोन-लाइक पेप्टाइड-1 रिसेप्टर (Glucagon-Like Peptide-1 Receptor) कोविड संक्रमण से सुरक्षा देती हैं। इस स्टडी के दौरान इस बात की जांच की गयी कि क्या यह दवा कोविड-19 संक्रमण से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स से सुरक्षा प्रदान कर सकती है या नहीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दवा कोरोना संक्रमण की जटिलताओं को कम कर सकती है। (Diabetes drug may reduce covid complications in Hindi.)

क्या GLP-1R बचा सकती है कोरोना संक्रमण से ?

जर्नल ‘डायबिटीज’ (Diabetes) में प्रकाशित इस स्टडी के परिणामों के अनुसार, वैश्किल महामारी कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने वाला व्यक्ति अगर 6 महीने भी इस दवा का सेवन करता है तो कोविड-19 संक्रमण के गम्भीर होने की संभावना कई गुना कम हो जाती है। इस स्टडी का आयोजन अमेरिका स्थित पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। स्टडी के दौरान टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित तकरीबन 30 हजार मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। ये सभी लोग जनवरी 2020 से सितंबर 2020 के बीच कोविड संक्रमित हुए थे। (Diabetes drug may reduce covid complications) स्टडी के दौरान पाया गया कि,

इस दवा के इस्तेमाल से टाइप-2 डायबिटीज के ऐसे मरीजों जिन्हें कोविड-19 संक्रमण भी हुआ है, उनके लिए अस्पताल में भर्ती होने और सांस लेने से जुड़ी समस्याएं महसूस करने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है।

हालांकि एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि, कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जीएलपी-1आर को काफी सुरक्षा प्रदान करने के संकेत मिलते दिखायी दे रहे हैं। लेकिन, इसके प्रयोग और टाइप-2-डायबिटीज के मरीजों में कोरोना संक्रमण के गम्भीर रिस्क को कम करने की संभावना को समझने के लिए अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है।

