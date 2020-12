Diabetes Drug and Covid-19: कोरोना वायरस संक्रमण काख़तरा डायबिटीज के मरीज़ों को बहुत अधिक है। लेकिन, एक नयी रिसर्च में यह बात सामने आयी है कि, डायबिटीज की एक विशेष दवा डायबिटिक्स के लिए कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। इस रिसर्च के अनुसार, डायबिटीज की एक खास दवा इंफेक्शन को गंभीर बना सकती है। यह दवा है SGLT2I (एसजीएलटी2आइ), जिसे, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कम करने के लिए डायबिटीज के मरीज़ों को दिया जाता है। लेकिन, दवा के सेवन से डायबिटिक्स में कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। इस दुर्लभ स्थिति को डायबिटीक कीटोएसिडोसिस (DK) के नाम से पहचाना जाता है। यह सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से सेल्स तक पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज़ नहीं पहुंच पाता। (Diabetes Drug and Covid-19) Also Read - डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देगी आक की पत्तियां, इस तरह तलवों में करें इस्तेमाल

लेते हैं डायबिटीज की यह दवा तो हो जाएं सावधान

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लीनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्लीनिकल केस रिपो‌र्ट्स पत्रिका में छपे अध्ययन में चेताया गया है कि एसजीएलटी2आइ दवा का सेवन करने वाले कोरोना पीड़ितों में डीकेए का खतरा बढ़ सकता है। इस समस्या का पता लगाना बेहद कठिन काम है। इस दवा के खतरे को लेकर अमेरिकी स्वास्थ्य प्रशासन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) पहले ही आगाह कर चुका है। (Diabetes Drug and Covid-19)