Diabetes and Obesity: डायबिटीज के मरीज़ों की संख्या दुनियाभर में बढ़ रही है। खासकर, कोरोना काल में इस मेटाबॉलिक डिसॉर्डर के मरीज़ों की सँख्या में बहुत तेज़ी से इज़ाफा हुआ है। ऐसे में एक नयी स्टडी में कहा गया है कि अगर लोग अपना मोटापा कम कर लें तो दुनियाभर से डायबिटीज के आधे मामले कम हो जाएंगे। यह स्टडी अमेरिका के नागरिकों के साथ की गयी। गौरतलब है कि अमेरिका में ओबेसिटी एक बड़ी समस्या है और वहां पर कोरोना काल में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस नयी रिसर्च के परिणाम जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोशिएसन में प्रकाशिति हुए। यह एक ओपेन एक्सेस जर्नल है। जैसा कि मोटापा या अधिक वजन डायबिटीज की एक मुख्य वजह है। इस स्टडी में कहा गया कि मोटापे की वजह से होने वाली डायबिटीज को रोकने के लिए विशेष प्रयास करना ज़रूरी है।

मोटापा या अधिक वजन बन सकता है डायबिटीज की वजह

इस स्टडी में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ज़ोर दिया गया। जैसे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज़ों की संख्या सबसे अधिक है। यूएस सेंटर्स फॉर डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रीवेंशन ( U.S. Centers for Disease Control and Prevention) के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 31 मिलियन (लगभग 3 करोड़ 10 लाख) लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों के लिए इन कारणों को मुख्य रुप से वजह गिनाया गया है।

अधिक वजन (खासकर 45 साल की आयु के बाद वजन अधिक होना)

कसरत की कमी

अनुवांशिक कारण

जेस्टेशनल डायबिटीज

वजन घटाने से कम होता है डायबिटीज का खतरा

नेशनल डायबिटीज प्रीवेंशन प्रोग्राम ( National Diabetes Prevention Program) के मुताबिक, लोग अगर अपनी लाइफस्टाइल और रहन-सहन में बदलाव करते हैं तो इससे मोटापा 5-7 फीसदी तक आसानी से कम हो जाता है। नतीजतन टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी 58 फीसदी तक कम हो जाता है। यह दर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों में 71 फीसदी तक फायदेमंद पायी गयी।

इस रिसर्च से जुड़े शोधकर्ताओं ने कहा, हमारी स्टडी इस बात पर जोर देती है कि मोटापा कम करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बहुत अधिक कम हो सकता है। इसीलिए, वजन कम करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर और सार्वजनिक स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए।