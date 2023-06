DGCI ने कोरोना के खिलाफ Sputnik Light वैक्सीन को दी मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत को वैक्सीन के रूप में एक और नया हथियार मिल गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) ने रूस की स्पुतनिक लाइट (Sputnik Light) के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। स्पुतनिक लाइट को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत में कोरोना के खिलाफ कुल 9 वैक्सीन है जिनका इस्तेमाल हो रहा है।

डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी, हैदराबाद की दवा कंपनी में स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल करने और भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2020 में करार किया था। डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज के मुताबिक, स्पुतनिक लाइट को दुनिया के कुल 29 देशों से मान्यता प्राप्त है। स्पुतनिक लाइट स्पुतनिक वी के 'कंपोनेंट वन' की तरह ही है।