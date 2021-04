महाराष्‍ट्र भारत का ऐसा राज्‍य है जहां कोरोना के केस (Coronavirus In Maharashtra) सबसे ज्‍यादा हैं। इसके बावजूद महाराष्‍ट्र के कई शहर ऐसे भी हैं जहां के अस्‍पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्‍त बेड नहीं है। महाराष्‍ट्र के ठाणे शहर में अस्‍पतालों में बेडों की भारी शॉर्टेज आ रही है। इस पर ठाणे के मेयर नरेश म्हस्के (Thane Mayor Naresh Mhaske) का कहना है कि ठाणे के निगम और प्राइवेट अस्‍पताल (Civic and private hospitals in thane) काफी समय पहले से ही बेडों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि ठाणे में कई प्राइवेट और निगम अस्‍पताल तो ऐसे भी हैं जहां बेड है ही नहीं। उन्‍होंने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं साथ ही उन्‍होंने लोगों से कोविड-19 की गंभीरता को समझते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। Also Read - Maharashtra Lockdown : महाराष्‍ट्र में फिर लगा लॉकडाउन, जानिए इस दौरान क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

ठाणे के मेयर नरेश म्हस्के ने की लोगों से अपील

ठाणे के मेयर नरेश म्हस्के (Thane Mayor Naresh Mhaske) ने लोगों से अपील की है कि वो महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करें। उन्‍होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि महाराष्‍ट्र बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इसलिए हर किसी कोरोना को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेयर नरेश म्हस्के ने कहा कि राज्‍य में कोरोना की लहर पिछले साल की तुलना में और भी खतरनाक हो गई है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से ही ठाणे में रोजाना लगातार कोरोना के 1,500 नए केस आ रहे हैं।

महाराष्‍ट्र में लग चुका है लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra)

राज्‍य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक महाराष्‍ट्र में वीकेंड लॉकडाउन (Maharashtra weekend Lockdown) लगा दिया है। ये लॉकडाउन 9 अप्रैल की रात 8 बजे से शुरू होगा और 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक रहेगा। साथ ही सरकार ने इसे पालन करवाने के लिए सख्‍ती बरतने का भी ऐलान किया है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले को नाकाफी बताते हुए नए कंटेटमेंट जोन बनाने की बात कह रही है। मोदी सरकार का कहना है कि वायरस की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड का लॉकडाउन काफी नहीं है।